Bacaan istighosah lengkap menjadi salah satu amalan yang banyak diamalkan umat Muslim ketika menghadapi kesulitan, memohon pertolongan, atau berharap dimudahkan dalam suatu urusan.

Dalam praktiknya, istighosah biasanya diisi dengan rangkaian zikir, istighfar, sholawat, serta doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dengan penuh harapan dan kerendahan hati.

Selain menenangkan hati, istighosah juga menjadi bentuk ikhtiar batin agar diberi jalan keluar terbaik oleh Allah SWT.

Karena itu, amalan ini kerap dibaca bersama-sama di masjid, majelis taklim, pesantren, maupun diamalkan sendiri di rumah.

Apa itu Istighosah dan Dalil Anjurannya

Secara bahasa, istighosah berasal dari kata Arab al-ghauts yang berarti memohon pertolongan.

Istighosah biasanya dilakukan ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan, menghadapi masalah berat, atau tertimpa musibah.

Karena itu, maknanya lebih khusus dibandingkan isti’anah, yang berarti meminta pertolongan secara umum.

Anjuran untuk beristighosah juga disebutkan dalam Alquran, salah satunya dalam suratt Al-Anfal ayat 9:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

Iz tastagheesoona Rabbakum fastajaaba lakum annee mumiddukum bi alfim minal malaaa'ikati murdifeen

Artinya: “(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu,

‘Sungguh, Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.’”

Niat Salat Sebelum Istighosah

Sebelum membaca zikir dan doa istighosah, umat Islam dianjurkan untuk terlebih dahulu melaksanakan salat sunnah hajat sebanyak dua rakaat.

Anjuran ini berasal dari hadis riwayat Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi tentang seorang sahabat tunanetra yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta didoakan.

Rasulullah SAW kemudian mengajarkannya agar berwudhu, melaksanakan salat dua rakaat, lalu memanjatkan doa kepada Allah SWT.

Berikut bacaan niat salat hajat atau salat sebelum istighosah:

أُصَلِّيْ سُنَّةَ الحَاجَةِ رَكْعَتَيْنِ أَدَاءً لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatal hajati rak‘ataini ada’an lillahi ta‘ala.

Artinya: “Aku berniat melaksanakan shalat sunnah hajat dua rakaat karena Allah Ta‘ala.”

Untuk tata caranya sendiri, salat sebelum istighosah dapat dilakukan seperti salat sunnah pada umumnya.

Rangkaian Bacaan Doa Istighosah Lengkap

1. Membaca Surat Al-Fatihah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin. Arrahmaanir rahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na‘budu wa iyyaaka nasta‘iin.

Ihdinash shiraathal mustaqiim. Shiraathal ladziina an‘amta ‘alaihim ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh dhaalliin.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah pula kami memohon pertolongan.

Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka,

bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga Engkau kabulkan permohonan kami." (QS. Al-Fatihah: 1-7)

2. Membaca Istighfar (3 Kali)

أَسْتَغْفِرُ ٱللّٰهَ الْعَظِيْمَ

Astaghfirullaahal ‘adziim

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.”

3. Dzikir Hauqalah (3 Kali)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

Laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim

Artinya: “Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.”

4. Membaca Sholawat Nabi (3 Kali)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad

Artinya: “Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya.”

5. Doa Taubat Nabi Yunus (40 Kali)

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu minazh zhaalimiin

Artinya: “Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim.”

6. Memanggil Nama Allah Yang Qadim (33 Kali)

يَا اللّٰهُ يَا قَدِيْمُ

Yaa Allahu Yaa Qodiim

Artinya: “Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Awal tanpa permulaan.”

7. Membaca Asma Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat (33 Kali)

يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ

Yaa Samii‘u Yaa Bashiir

Artinya: “Wahai Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

8. Membaca Asma Allah Yang Maha Pencipta (33 Kali)

يَا مُبْدِعُ يَا خَالِقُ

Yaa Mubdi‘u Yaa Khaaliq

Artinya: “Wahai Dzat Yang Maha Menciptakan segala sesuatu.”

9. Memohon Penjagaan dan Pertolongan (33 Kali)

يَا حَفِيْظُ يَا نَصِيْرُ يَا وَكِيْلُ يَا اللّٰهُ

Yaa Hafiizhu Yaa Nashiiru Yaa Wakiilu Yaa Allah

Artinya: “Wahai Dzat Yang Maha Menjaga, Maha Menolong, dan Maha Mengurus segala urusan.”

10. Memohon Rahmat Allah (33 Kali)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

Yaa Hayyu Yaa Qoyyuumu birohmatika astaghiits

Artinya: “Wahai Dzat Yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan.”

11. Membaca Ya Lathif (41 Kali)

يَا لَطِيْفُ

Yaa Lathiif

Artinya: “Wahai Dzat Yang Maha Lembut dan Maha Penyayang.”

12. Membaca Istighfar Lanjutan (33 Kali)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

Astaghfirullaahal ‘adziim innahu kaana ghaffaaran

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. Sungguh Dia Maha Pengampun.”

13. Sholawat Memohon Jalan Keluar

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِي أَدْرِكْنِي يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin qad dhooqot hiilatii adriktnii, Yaa Allah Yaa Allah Yaa Allah

Artinya: “Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Sungguh aku telah kehabisan daya, maka tolonglah aku, wahai Allah.”

14. Sholawat Kamilah / Nariyah

اللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ

Allahumma shalli sholaatan kaamilatan wasallim salaaman taamman ‘alaa sayyidinaa Muhammadinil ladzii tanhallu bihil ‘uqodu

wa tanfariju bihil kurobu wa tuqdhoo bihil hawaa-iju wa tunaalu bihir roghoo-ibu wa husnul khowaatimi

wa yustasqol ghomaamu bi wajhihil kariimi wa ‘alaa aalihii wa shohbihii fii kulli lamhatin wa nafasin bi ‘adadi kulli ma‘luumin laka.

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan,

semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun,

dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan embusan napas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau."

15. Dzikir Al-Badii’ (41 Kali)

يَا بَدِيْعُ

Yaa Badii‘u

Artinya: “Wahai Dzat Yang Maha Menciptakan tanpa contoh sebelumnya.”

16. Ayat Hasbunallah (33 Kali)

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

Hasbunallaahu wa ni‘mal wakiil

Artinya: “Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik penolong.”