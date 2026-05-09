Ayat seribu dinar adalah sebutan populer untuk sebuah penggalan ayat suci Alquran, tepatnya pada surat At-Talaq ayat 2 dan 3.

Nama ini didapatkan dari sebuah kisah menarik di masa lalu, bermula dari seorang pedagang yang sempat bermimpi didatangi Nabi Khidir.

Dalam mimpi tersebut, Nabi Khidir memerintahkan pedagang itu untuk bersedekah sebanyak 1000 dinar emas kepada kaum fakir miskin. Setelah terbangun, sang pedagang pun melaksanakan perintah tersebut.

Beberapa waktu kemudian, Nabi Khidir kembali hadir di dalam mimpi dan mengajarkan penggalan surat At-Talaq ayat 2-3.

Ia juga berpesan agar pedagang itu mengamalkannya secara rutin demi keselamatannya dari segala marabahaya.

Suatu waktu, sang pedagang memutuskan untuk berlayar menyeberangi lautan dengan membawa seluruh hartanya.

Namun, di tengah perjalanannya, kapal yang ditumpanginya diterjang badai hingga hancur lebur.

Atas kehendak Allah SWT, pedagang tersebut menjadi satu-satunya penumpang yang berhasil selamat bersama seluruh hartanya.

Berkat keajaiban keselamatan dan nilai sedekah yang pernah ia keluarkan itulah, ayat ini kemudian populer dengan julukan "ayat seribu dinar".

Bacaan Ayat Seribu Dinar dan Artinya

Berikut adalah lafal bacaan ayat seribu dinar yang diambil dari surat At-Talaq ayat 2-3 lengkap dalam bahasa Arab, latin, dan artinya:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا..

..wa many yattaqil laaha yaj'al lahoo makhrajaa. Wa yarzuqhu min haisu laa yahtasib;

wa many yatawakkal 'alal laahi fahuwa husbuh; innal laaha baalighu amrih; qad ja'alal laahu likulli shai'in qadraa

Artinya:

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.

Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

Keutamaan Ayat Seribu Dinar

Berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Abu Dzar RA:

“Wahai Abu Dzar, aku akan memberitahu tentang suatu ayat yang kalau seluruh manusia mengambilnya (yaitu mengamalkannya) nicaya akan tercukupi,”

Kemudian, Rasulullah membacakan firman Allah (ayat seribu dinar) tersebut.

Berdasarkan maknanya, terdapat banyak keutamaan yang bisa diraih jika rutin mengamalkan ayat seribu dinar, di antaranya:

1. Mendatangkan Rezeki Tak Terduga dan Mencukupi Kebutuhan

Allah menjanjikan kecukupan dan limpahan rezeki dari pintu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, asalkan kita senantiasa menjaga ketakwaan.

2. Kemudahan dan Solusi Kesulitan Ekonomi

Ayat ini ibarat penopang batin bagi mereka yang sedang terhimpit masalah keuangan, terlilit utang, atau kehilangan pekerjaan. Selalu ada harapan dan jalan keluar bagi hamba yang bertakwa.

3. Meningkatkan Ketakwaan dan Tawakal

Ayat seribu dinar juga mengajarkan bahwa ibadah harus selaras dengan tawakal.

Setelah kita berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga, hasilnya harus diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Allah SWT.

4. Memberikan Ketenangan Batin dan Obat Putus Asa

Di saat kita merasa hidup terasa buntu dan cemas memikirkan masa depan, membaca ayat seribu dinar seakan menenangkan jiwa dan mengingatkan bahwa Allah SWT tidak pernah meninggalkan hamba-Nya.

5. Mengajarkan Syukur dan Mengundang Keberkahan Hidup

Perlu diingat bahwa rezeki bukan hanya berupa uang. Keberkahan juga mewujud dalam kesehatan keluarga, anak yang saleh, rumah tangga yang rukun, hingga waktu luang.

Ayat ini mengajarkan kita untuk lebih peka dalam bersyukur atas nikmat sekecil apa pun.

Cara dan Waktu Terbaik Mengamalkan Ayat Seribu Dinar

Adab dan Sikap dalam Mengamalkan Ayat Seribu Dinar

Sekadar membaca saja tentu tidak cukup. Ayat ini harus dipraktikkan melalui perbuatan sehari-hari. Mulailah dengan membacanya secara rutin (istiqamah) dengan hati yang yakin.

Selain itu, tingkatkan kualitas keimanan dengan menjaga salat lima waktu dan menjauhi perbuatan maksiat.

Ingatlah untuk selalu menjemput rezeki melalui jalur yang halal tanpa kecurangan, agar keberkahan dalam hidup tidak luntur.

Terakhir, pasrahkan diri kepada Allah (tawakal) tanpa perlu merasa sombong saat berhasil atau putus asa saat gagal.

Waktu-waktu Mustajab untuk Membaca Ayat Seribu Dinar

Umat Muslim dapat membaca ayat seribu dinar kapan saja, namun ada beberapa waktu yang dinilai sangat dianjurkan: