Allah SWT sudah menetapkan rezeki setiap makhluk ciptaan-Nya sejak sebelum penciptaan langit dan bumi.

Bahkan, Allah SWT menjanjikan rezeki yang lebih banyak bagi orang-orang yang bertakwa dan bersyukur.

Hal itu ditegaskan dalam beberapa ayat Alquran.

Oleh karena itu, tugas utama manusia untuk menjemput rezeki adalah dengan bertakwa, berikhtiar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah SWT.

Ayat Alquran tentang Rezeki: Semua Sudah Diatur

Berikut ini adalah beberapa ayat Alquran mengenai rezeki yang sudah dijamin oleh Allah SWT untuk setiap makhluk-Nya:

1. Surah Hud Ayat 6

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

Wa maa min daaabbatin fil ardi illaa 'alal laahi rizquhaa wa ya'lamu mustaqarrahaa wa mustawda'ahaa; kullun fee Kitaabim Mubeen

Artinya: Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Ayat tersebut menegaskan bahwa rezeki setiap makhluk hidup sudah dijamin Allah SWT, termasuk binatang merayap maupun yang berjalan dengan kedua kakinya.

2. Surah At-Talaq Ayat 3

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Wa yarzuqhu min haisu laa yahtasib; wa many yatawakkal 'alal laahi fahuwa husbuh; innal laaha baalighu amrih; qad ja'alal laahu likulli shai'in qadraa

Artinya: Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Lewat ayat di atas, Allah SWT menegaskan janji-Nya akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah SWT juga akan mencukupkan keperluannya bagi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

3. Surah Ibrahim Ayat 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Wa iz ta azzana Rabbukum la'in shakartum la azeedannakum wa la'in kafartum inn'azaabee lashadeed

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.

Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan hamba-Nya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh-Nya.

Jika seorang muslim selalu bersyukur, Allah SWT akan menambah nikmat tersebut.

4. Surah An-Najm Ayat 39-40

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

Wa al laisa lil insaani ilaa maa sa’aa wa anna sa’yahuu sawfa yuraa

Artinya: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hal yang didapat manusia setimpal dengan apa yang ia usahakan, termasuk dalam hal rezeki.

5. Surah An-Nur Ayat 32

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Wa ankihul ayaamaa minkum was saaliheena min 'ibaadikum wa imaa'kum; iny-yakoonoo fuqaraaa'a yughni himul laahu min fadlih; wal laahu Waasi'un 'Aleem

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan karunia-Nya dengan mencukupkan orang-orang yang telah berkeluarga.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Ada tiga macam orang yang Allah berkewajiban menolongnya: orang yang nikah dengan maksud memelihara kesucian dirinya, hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan kepada tuannya, dan orang yang beperang di jalan Allah.” (HR Ahmad).

Meski demikian, perlu diingat bahwa rezeki Allah SWT tidak akan serta merta turun tanpa kita melakukan ikhtiar dan berdoa.

6. Surah Nuh Ayat 10-12

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

Faqultus taghfiroo Rabakam innahoo kaana Ghaffaaraa.Yursilis samaaa'a 'alaikum midraaraa. Wa yumdidkum bi am waalinw wa baneena wa yaj'al lakum Jannaatinw wa yaj'al lakum anhaaraa

Artinya: Maka aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan janji Allah kepada kaum beriman, yakni menganugerahkan kekayaan yang melimpah, anak-anak yang banyak, kebun yang subur, hingga sungai-sungai yang mengairi kebun mereka.

7. Surah Al-Baqarah Ayat 245

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Man zal lazee yuqridul laaha qardan hasanan fayudaa 'ifahoo lahoo ad'aafan kaseerah; wallaahu yaqbidu wa yabsut-u wa ilaihi turja'oon

Artinya: Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.