Bagi sebagian orang, pembahasan mengenai mimpi basah mungkin dianggap sebagai hal yang tabu.

Namun, dalam kajian fikih Islam, persoalan ini kerap dibahas dan disampaikan oleh para ulama karena berkaitan dengan kesucian seseorang untuk menjalankan ibadah.

Meski pembahasannya lebih umum pada pria, perlu digarisbawahi bahwa kasus mimpi basah juga bisa dialami oleh kaum wanita.

Mimpi basah sendiri merupakan mimpi yang berisi aktivitas seksual dan dapat menyebabkan keluarnya cairan dari tubuh.

Kendati demikian, wanita terkadang bisa merasakan kenikmatan meski tidak keluar cairan setelah mimpi basah. Bila hal ini terjadi, apakah wanita yang mimpi basah harus mandi wajib?

Apakah Wanita yang Mimpi Basah Harus Mandi Wajib?

Ya, wanita yang mimpi basah wajib mandi junub, terutama jika keluarnya cairan mani. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan hadas besar sehingga kembali suci dan bisa melaksanakan ibadah.

Dalil Sahih Hukum Mandi Junub bagi Wanita yang Mimpi Basah

Penjelasan mengenai hukum mandi junub bagi wanita yang bermimpi basah berlandaskan pada peristiwa Ummu Sulaim, istri Abu Thalha sekaligus ibunda sahabat Nabi Muhammad, Anas bin Malik.

Suatu waktu, Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah apakah seorang perempuan bisa mengalami mimpi basah sebagaimana laki-laki dan apa hukumnya.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ

Yaa Rasulullah, innallaha laa yastahyii minal haqqi, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idzahtalamat?

Artinya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi junub ketika dia bermimpi?”

Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab:

نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ

Na'am, idza ro'atil maa-a.

Artinya: “Ya, apabila dia melihat air mani.”

Mendengar hal tersebut, Ummu Salamah sempat keheranan dan tersenyum, lalu bertanya apakah wanita juga mimpi basah Nabi Muhammad SAW kemudian berkata:

نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا

Na'am, taribat yamiinuki, fabima yusybihuhaa waladuhaa.

Artinya: “Ya jelas, lalu ada dari mana ada kemiripan anaknya.” (HR. Bukhari 3328 & Muslim 313)

Kondisi-Kondisi Saat Wanita Bermimpi Basah, Kapan Harus Mandi Wajib?

Pada dasarnya, hukum wajibnya mandi besar dikaitkan secara mutlak dengan ada atau tidaknya air mani yang keluar, bukan sekadar dari mimpinya.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin serta penjelasan dari hadis di atas membagi hal ini ke dalam dua keadaan utama:

1. Keluar Cairan

Apabila seorang wanita bangun tidur dan dia melihat ada bekas air mani atau cairan syahwat dari kemaluannya, maka ia diwajibkan untuk mandi besar.

Kewajiban ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut tidak ingat bahwa ia telah bermimpi.

Sebagai catatan, dalam riwayat Muslim, disebutkan bahwa ciri-ciri cairan mani perempuan memiliki warna kuning dan bertekstur sangat lembut.

2. Tidak Keluar Cairan

Jika seorang wanita bermimpi dan saat bangun dari tidurnya tidak keluar cairan syahwat atau tidak melihat bekas air mani sedikit pun, maka tidak ada kewajiban mandi setelahnya.

Hal ini berlaku sekalipun wanita tersebut ingat betul bahwa ia bermimpi melakukan hubungan badan atau merasakan “kenikmatan” dalam mimpinya.

Meski demikian, pendapat yang dinukilkan dari Imam as-Syarkhasyi menyatakan bahwa mandi tetap dianjurkan sebagai langkah antisipasi atau sikap berhati-hati.

Apakah Mimpi Bersetubuh Mendatangkan Dosa bagi Wanita?

Menurut fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta', jika seorang wanita bermimpi disetubuhi oleh pria, atau pria bermimpi menyetubuhi wanita, maka tidak ada dosa bagi keduanya

Hal tersebut dikarenakan suatu ketetapan hukum Islam tidak berlaku bagi orang dalam keadaan tidur

Selain itu, seseorang tidak mungkin bisa menghindarkan dirinya dari mimpi, dan Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Rufi'al qalamu 'an tsalatsatin: 'anil majnuunil maghluubi 'alaa aqlihi hattaa yafiiqa, wa 'anin-naaimi hattaa yastaiqidza, wa 'anis-shabiyyi hattaa yahtalima.

Artinya: "Telah diangkat pena (ketetapan hukum tidak berlaku) pada tiga golongan, yaitu pada orang yang sedang tidur hingga ia terbangun, pada orang gila hingga ia sadar,

dan pada anak kecil hingga ia mengalami mimpi (yang menyebabkan ia mandi)." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasaa'i dan Al-Hakim)

Bagaimana Jika Lupa Mandi Wajib Setelah Keluar Cairan?

Dalam suatu kasus, bisa jadi seorang wanita bermimpi di masa lalu dan terbukti mimpi tersebut menyebabkan keluarnya cairan mani, namun ia lalai atau lupa untuk mandi junub

Mengenai hal ini, Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa apabila mimpi itu jelas menyebabkan keluarnya air, maka wanita tersebut hendaknya menghitung berapa jumlah salat yang telah ia tinggalkan dalam kondisi belum bersuci tersebut