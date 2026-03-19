Menjelang hari raya, banyak umat Islam bersiap berangkat ke masjid atau lapangan untuk melaksanakan salat Idulfitri.

Salah satu amalan yang sering dilakukan adalah mandi sebelum berangkat salat Id.

Namun, masih banyak yang bertanya-tanya, apakah salat Id harus mandi keramas? Apakah mandi tersebut wajib seperti mandi junub?

Agar tidak keliru, penting untuk memahami hukum mandi sebelum salat Id beserta dalil dan penjelasan ulama tentang amalan ini.

Apakah Wajib Mandi Sebelum Shalat Id?

Mandi sebelum salat Idulfitri tidak wajib, melainkan termasuk sunnah yang dianjurkan. Artinya, jika dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak berdosa.

Dalam penjelasan ulama, mandi pada hari raya termasuk salah satu sunnah yang dianjurkan sebelum berangkat melaksanakan salat Id.

Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan dan menghormati hari besar umat Islam ketika banyak orang berkumpul untuk beribadah.

Karena itu, jika ada yang bertanya apakah salat Id harus mandi keramas, jawabannya tidak harus. Salat Id tetap sah meskipun seseorang tidak mandi terlebih dahulu.

Amalan sunnah sebelum salat Id biasanya juga meliputi memakai pakaian terbaik, menggunakan wewangian, serta makan terlebih dahulu sebelum berangkat salat pada hari Idulfitri.

Dalil Anjuran Mandi Sebelum Shalat Id

Anjuran mandi pada hari raya memiliki dasar dari praktik para sahabat Nabi. Salah satu riwayat yang sering dijadikan rujukan adalah dari Abdullah bin Umar.

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

Artinya: “Ibnu Umar biasa mandi pada hari Idulfitri dan Iduladha.” (HR Malik dalam Al-Muwaththa’, No. 426)]

Kapan Waktu Mandi Sunnah Idulfitri?

Waktu mandi sunnah Idulfitri dimulai sejak masuknya tanggal 1 Syawal atau sejak tengah malam.

Namun, waktu yang paling utama adalah setelah terbit fajar hingga sebelum berangkat salat Id.

Artinya, seseorang bisa mandi pada pagi hari sebelum pergi ke masjid atau lapangan tempat pelaksanaan salat Id.

Cara mandi sunnah ini pada dasarnya sama seperti mandi biasa, yaitu mengguyur seluruh tubuh hingga merata.

Beberapa orang juga memilih sekalian keramas agar tubuh benar-benar bersih dan segar saat menghadiri salat Id.

Namun, perlu diingat, keramas bukanlah syarat wajib. Jadi, jika muncul pertanyaan apakah salat Id harus mandi keramas, jawabannya tetap tidak wajib, karena mandi tersebut hanya bersifat sunnah.

Niat Mandi Sebelum Salat Id

Sebagian orang mungkin pernah mencari niat mandi sunnah Idulfitri untuk meluruskan niat dan ibadah yang hendak dilakukan.

Berikut adalah bacaannya:

نَوَيْتُ غُسْلَ عِيْدِ الْفِطْرِ سُنَّةً لِلّهِ تَعَالَى

Nawaitu ghusla 'idil fithri sunnatan lillahi ta'ala