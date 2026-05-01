Wudu merupakan salah satu syarat sah yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim sebelum melaksanakan salat.

Dalam praktik sehari-hari, sering muncul berbagai pertanyaan seputar hal-hal kecil yang dilakukan setelah berwudu.

Aktivitas sederhana, seperti menyentuh wajah, menggaruk, hingga membersihkan hidung alias mengupil, kerap menimbulkan keraguan, terutama bagi mereka yang ingin menjaga kesempurnaan wudunya.

Salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan adalah, apakah ngupil membatalkan wudu?

Apakah Mengupil Dapat Membatalkan Wudu?

Tidak, mengupil atau mengeluarkan kotoran dari dalam hidung sama sekali tidak membatalkan wudu.

Dengan demikian, jika seseorang terlanjur mengupil setelah menyempurnakan wudu, maka wudunya akan tetap sah dan tidak perlu diulangi lagi.

Ditambah lagi, tidak ada satu pun dalil yang melarang aktivitas mengupil setelah bersuci. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wudu tetap terjaga meskipun mengupil setelahnya.

Mengapa Kotoran Hidung Dihukumi Suci?

Sebagian orang mungkin ragu karena menganggap upil itu kotor. Memang benar, upil termasuk kotoran tubuh.

Namun, dalam hukum fikih Islam, upil dianggap suci atau tidak najis karena berasal dari rongga hidung, bukan dari saluran pembuangan seperti qubul (kemaluan) atau dubur.

Penjelasan lebih lengkap tentang hal ini juga dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri karya Ibrahim al-Bajuri:

وكل مائع خرج من السبيلين نجس قوله ( خرج من السبيلين) أي من أحد السبيلين القبل والدبر. –إلى أن قال- وخرج بقوله من السبيلين الخارج من بقية المنافذ فهو طاهر الّا القيء الخارج من الفم بعد وصوله الى المعدة وإن لم يتغيّر

Latin: Wa kullu ma'i'in khoroja minas sabiilaini najisun, qouluhu (khoroja minas sabiilaini) ay min ahadis sabiilainil qubuli wad duburi.

Ila an qola, wa khoroja biqoulihi minas sabiilaini al-khooriju min baqiyyatil manaafidzi fahuwa thoohirun illal qoi'al khoorija minal fami ba'da wushuulihi ilal ma'idati wa in lam yataghoyyar.

Artinya: “Segala benda cair yang keluar dari dua jalan adalah najis. Maksud dari cairan yang keluar dari dua jalan adalah keluar dari salah satu dua jalan yang berupa qubul dan dubur.

Dikecualikan dengan perkataan 'dari dua jalan' yaitu perkara yang keluar dari lubang-lubang tubuh yang lain (telinga, hidung, mulut) maka dihukumi suci kecuali muntahan yang keluar dari mulut setelah awalnya muntahan tersebut telah sampai pada perut, meskipun warna muntahan tidak berubah (maka dihukumi najis).”

Sunnah Membersihkan Hidung Saat Berwudu

Lebih lanjut, membersihkan bagian dalam hidung bukan hanya tidak membatalkan wudu, tetapi justru dianjurkan.

Bahkan, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya merupakan salah satu sunnah wudu yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW.

Hal ini bersandar pada hadis riwayat Imam Muslim (no. 237):

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ

Latin: Idzaa tawaddhoa ahadukum falyastansyiq biman khiroihi minal maa'i tsumma liyantatsir.

Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidungnya (istinsyaq), lalu ia keluarkan (istinsyar).”

Hal-Hal yang Dapat Membatalkan Wudu

Agar kekhusyukan dan keabsahan sholat kita terjamin, penting bagi setiap umat Islam untuk mengetahui hal-hal yang benar-benar bisa membatalkan wudu.

Berdasarkan kesepakatan ulama, termasuk ulama dari Mazhab Syafi’i yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia, berikut adalah sederet perkara yang dapat membatalkan wudu:

A. Keluarnya Sesuatu dari Qubul atau Dubur

Hal ini mencakup buang air kecil, kotoran (buang air besar), buang angin (kentut), dan kelaurnya cairan seperti darah haid, madzi, wadi, dan mani.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Allah tidak menerima salat salah seorang kami bila berhadas sampai ia berwudu.” (HR. Bukhari)

B. Hilangnya Akal dan Kesadaran

Wudu bisa seketika batal jika seseorang mengalami hilang kesadaran akibat mabuk, pingsan, pengaruh obat-obatan, atau tertidur pulas.

Namun, pengecualian diberikan jika tertidur dalam posisi duudk dengan pantat tertahan ke lantai atau alas duduk.

C. Bersentuhan Kulit dengan Lawan Jenis yang Bukan Mahram

Menyentuh kulit secara langsung (tanpa penghalang kain) antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh serta bukan mahramnya juga diketahui dapat membatalkan wudu.

D. Menyentuh Kemaluan atau Dubur

Jika telapak tangan bagian dalam atau jari-jemari menyentuh kemaluan atau lubang dubur, baik milik sendiri maupun orang lain, maka wudunya batal.

Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW: