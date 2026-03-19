Hari raya Idul Fitri selalu identik dengan berbagai tradisi, mulai dari berkumpul bersama keluarga hingga menikmati hidangan khas Lebaran.

Namun, ada satu pertanyaan yang sering muncul menjelang salat Id, yaitu apakah boleh makan sebelum salat Idulfitri?

Dalam ajaran Islam, ternyata ada anjuran khusus terkait makan sebelum salat Idulfitri. Amalan ini bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan menjadi bagian dari sunnah yang dianjurkan.

Hukum Makan Sebelum Salat Idulfitri

Makan sebelum berangkat salat Idulfitri hukumnya sunnah, bukan wajib.

Artinya, umat Islam dianjurkan untuk melakukannya sebagai bagian dari mengikuti sunnah Nabi, tetapi jika tidak dilakukan juga tidak berdosa.

Para ulama menjelaskan bahwa makan sebelum salat Id menjadi salah satu amalan sunnah pada hari raya.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa umat Islam tidak lagi berpuasa setelah berakhirnya bulan Ramadan.

Hal ini berbeda dengan hari raya Iduladha. Pada Iduladha, justru dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu hingga selesai melaksanakan salat Id, kemudian baru makan dari daging kurban jika ada.

Dalil tentang Anjuran Makan Sebelum Salat Id

Anjuran makan sebelum salat Idulfitri memiliki dasar yang jelas dalam hadis Nabi.

Dalam riwayat yang disampaikan Anas bin Malik, disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW tidak pergi ke salat Idulfitri sebelum beliau makan beberapa kurma.” (HR. Al-Bukhari)

Selain itu, terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

Artinya: “Rasulullah SAW biasa berangkat salat Id pada hari Idulfitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu.

Sedangkan pada hari Iduladha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari salat Id baru beliau menyantap hasil qurbannya.”

(HR. Ahmad 5: 352. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan hadis ini hasan)

Mengapa Disunnahkan Makan sebelum Salat Id?

Para ulama menjelaskan terdapat beberapa hikmah di balik anjuran makan sebelum salat Idulfitri, yaitu:

1. Menandakan Berakhirnya Puasa Ramadan

Dengan makan terlebih dahulu, umat Islam menunjukkan bahwa hari tersebut bukan lagi hari untuk berpuasa. Ini menjadi simbol bahwa ibadah puasa Ramadan telah selesai.

2. Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW

Makan sebelum salat Id adalah amalan yang secara langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan melakukannya, umat Islam meneladani kebiasaan beliau.

3. Menghadirkan Suasana Kebahagiaan di Hari Raya

Hari raya merupakan momen kegembiraan bagi umat Islam. Jadi, makan sebelum salat Id turut mencerminkan kebahagiaan dan rasa syukur setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh.

Apa yang Dianjurkan untuk Dimakan sebelum Salat Id?

Rasulullah SAW mencontohkan untuk makan kurma sebelum berangkat salat Idul Fitri.

Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa beliau memakan kurma dengan jumlah ganjil, seperti satu, tiga, atau lima butir.

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ .. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

Artinya: “Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari Idulfitri (ke tempat shalat, pen.) sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil.” (HR. Bukhari, No. 953)

Namun, jika tidak tersedia kurma, umat Islam tetap boleh makan makanan lain yang ada.