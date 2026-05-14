Apakah Berdoa Wajib Mengangkat Tangan? Ini Hukumnya

Berdoa merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Setiap kali kita mengangkat tangan dan memanjatkan harapan kepada Allah SWT, di situ pula kita mengakui bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan-Nya.

Bahkan, Allah SWT secara langsung memerintahkan kita untuk berdoa kepada-Nya, seperti yang tercantum di dalam surat Ghafir ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Wa qaala Rabbukumud 'ooneee astajib lakum; innal lazeena yastakbiroona an 'ibaadatee sa yadkhuloona jahannama daakhireen

Artinya: “Dan Tuhanmu berfirman, ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.

Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.’”

Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah doa kita tetap sah jika tidak mengangkat tangan?

Apa Hukum Mengangkat Tangan Ketika Berdoa?

Mengangkat tangan saat berdoa bukanlah syarat mutlak penentu sah atau tidaknya sebuah doa.

Doa yang dipanjatkan di dalam hati atau tanpa gerakan tangan sebetulnya tetap bernilai dan didengar oleh Allah SWT, selama dipanjatkan dengan tulus dan penuh kerendahan hati.

Namun, berdasarkan ketetapan Majelis Tarjih, hukum mengangkat kedua telapak tangan saat memanjatkan doa adalah sunnah atau mustahab (sangat dianjurkan).

Sebab, hal ini merupakan simbol nyata dari kerendahan hati, ketulusan, dan pengharapan seorang hamba yang meminta “sedekah” nikmat kepada Allah SWT Sang Pencipta Semesta.

Hal-Hal Terkait Dalil Mengangkat Tangan Saat Berdoa

Dalam syariat Islam, tidak semua doa harus dipanjatkan dengan tangan terangkat.

Ada tiga klasifikasi kondisi yang telah diatur berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW:

1. Ada Dalil untuk Mengangkat Tangan

Rasulullah SAW secara jelas mencontohkan diri beliau mengangkat tangan pada momen-momen tertentu, seperti:

Ketika melaksanakan salat meminta hujan (istisqa') .

. Enam tempat khusus saat ibadah haji: Bukit Shafa. Bukit Marwah. Padang Arafah. Muzdalifah. Ketika melempar Jumrah Al-Ula. Ketika melempar Jumrah Al-Wustha di hari Tasyrik.



Salah satu dalil kuatnya tergambar dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa RA:

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

Latin: Da'an-nabiyyu shallallahu 'alaihi wa sallama tsumma rafa'a yadaihi wa ra'aitu bayaadha ibthaihi.

Artinya: "Berdoalah Nabi SAW dengan mengangkat kedua tangannya, dan saya melihat putihnya kedua ketiaknya."

2. Ada Dalil untuk Tidak Mengangkat Tangan

Sebaliknya, ada tempat-tempat tertentu di mana Nabi SAW terbukti tidak mengangkat tangannya.

Contohnya adalah ketika berdoa dalam rangkaian salat fardu (seperti doa istiftah, doa duduk di antara dua sujud, dan tasyahud akhir), serta ketika khatib berdoa di mimbar Khutbah Jumat (kecuali jika khatib sedang memohon hujan).

Jika kita sengaja mengangkat tangan dalam kondisi yang tidak dicontohkan ini, hal tersebut dianggap menyalahi aturan atau bid'ah.

Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas RA:

كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي اْلاِسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

Latin: Kaana laa yarfa'u yadaihi fii syai'in min du'aaihi illaa fil-istisqaa'i hattaa yuraa bayaadhu ibthaihi.

Artinya: "Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya sedikit pun ketika berdoa, kecuali dalam istisqa’ (mohon air hujan) hingga terlihat putihnya kedua ketiaknya."

3. Tidak Ada Dalil Spesifik

Untuk semua doa harian di luar kondisi pertama dan kedua di atas (artinya tidak ada dalil yang menyuruh maupun melarang), maka hukum asalnya dikembalikan pada adab berdoa, yaitu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan.

Cara Mengangkat Tangan untuk Berdoa dengan Benar

Agar doa yang kita lantunkan lebih berpeluang cepat dikabulkan, para ulama mengajarkan adab yang baik.

Berikut adalah panduan adab berdoa:

A. Awalan yang Baik

Disunnahkan untuk menghadap arah kiblat. Mulailah doa dengan memuji Allah (hamdalah) dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW.

B. Posisi Tangan yang Benar

Hadapkan telapak tangan bagian dalam ke arah langit (seperti isyarat orang yang meminta), sedangkan punggung tangan dibiarkan menghadap ke arah bumi.

C. Ketinggian Tangan

Angkatlah kedua tangan sejajar setinggi bahu. Pengecualian terjadi hanya pada salat istisqa' (minta hujan), di mana tangan dianjurkan untuk diangkat lebih tinggi dan lebih ekstrem.

D. Penutup Doa