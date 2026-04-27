Salat tahajud dikenal sebagai salah satu ibadah sunnah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah SWT. Ibadah ini dikerjakan pada malam hari, setelah seseorang tidur setelah salat Isya.

Karena dilakukan pada waktu yang tenang, salat tahajud sering menjadi momen terbaik untuk lebih khusyuk dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam pelaksanaannya, banyak yang bertanya-tanya tentang bacaan surat yang dianjurkan, terutama bagi mereka yang belum hafal ayat-ayat panjang.

Apakah ada surat pendek tertentu yang bisa dibaca saat salat tahajud?

Dalil Membuka Tahajud dengan Dua Rakaat yang Ringan

Secara garis besar, tata cara melaksanakan salat tahajud sama seperti salat sunnah pada umumnya.

Namun, dianjurkan untuk memulai dengan dua rakaat yang ringan terlebih dahulu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata:

“Apabila Rasulullah bangun dari tidurnya untuk salat tahajud, beliau memulainya dengan dua rakaat yang singkat.” (HR. Muslim)

Anjuran Surat Pendek yang Dibaca pada Salat Tahajud

Sebagai pembuka yang ringan, umat Muslim disunnahkan untuk membaca surat-surat pendek setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua salat tahajud.

Berikut adalah panduan surat yang dianjurkan:

1. Surat Al-Kafirun pada Rakaat Pertama

Surat Al-Kafirun.

Pada rakaat pertama salat tahajud, bisa membaca surat pendek Al-Kafirun.

Berikut adalah bacaannya:

1.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

Qul yaa-ai yuhal kaafiroon

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai orang-orang kafir!’”

2.

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

Laa a'budu ma t'abudoon

Artinya: “aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,”

3.

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

Wa laa antum 'aabidoona maa a'bud

Artinya: “dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,”

4.

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

Wa laa ana 'abidum maa 'abattum

Artinya: “dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,”

5.

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

Wa laa antum 'aabidoona ma a'bud

Artinya: “dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.”

6.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Lakum deenukum wa liya deen.

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

2. Surat Al-Ikhlas pada Rakaat Kedua

Surat Al-Ikhlas.

Sementara itu, pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas.

Berikut adalah bacaan lengkapnya:

1.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Qul huwal laahu ahad

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Dialah Allah, Yang Maha Esa.’”

2.

اللَّهُ الصَّمَدُ

Allah hus-samad

Artinya: “Allah tempat meminta segala sesuatu.”

3.

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Lam yalid wa lam yoolad

Artinya: “(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.”

4.

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

Artinya: “Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

Keistimewaan Membaca Surat Al-Ikhlas Saat Tahajud

Membaca Surat Al-Ikhlas saat salat tahajud memiliki keutamaan yang besar. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa Surat Al-Ikhlas nilainya setara dengan sepertiga Alquran.

Karena itu, bagi yang belum mampu membaca ayat-ayat panjang hingga khatam, tetap dianjurkan untuk melaksanakan tahajud dan membaca Surat Al-Ikhlas.