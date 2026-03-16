Dalam ajaran Islam, setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah.

Namun pada umumnya, pahala amal seseorang akan terhenti ketika ia meninggal dunia karena kesempatan berbuat sudah berakhir.

Meski demikian, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada beberapa amalan yang pahalanya tetap mengalir walaupun seseorang telah wafat.

Amalan-amalan ini dikenal sebagai amal jariyah yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain.

Macam-Macam Amal Jariyah yang Pahalanya Tidak Terputus Meski Telah Meninggal Dunia

Dasar mengenai amalan yang pahalanya tidak terputus dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Idzā māta ibnu Ādama inqaṭa‘a ‘amaluhu illā min tsalāṡin: ṣadaqatin jāriyah, au ‘ilmin yuntafa‘u bihī, au waladin ṣāliḥin yad‘ū lah.

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Berikut adalah masing-masing penjelasannya:

1. Sedekah Jariyah

Sedekah jariyah merupakan sedekah yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu lama.

Selama sedekah tersebut masih memberikan manfaat bagi orang lain, pahala bagi orang yang melakukannya akan terus mengalir.

Contoh sedekah jariyah antara lain membangun masjid, mewakafkan tanah, membuat sumur atau sumber air, serta membantu pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Ilmu yang Bermanfaat

Amalan kedua yang tidak terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan kemudian diamalkan untuk kebaikan.

Contohnya seperti mengajarkan ilmu agama, menulis buku yang berisi pengetahuan bermanfaat, atau membimbing orang lain dalam memahami ajaran Islam.

Selama ilmu tersebut digunakan oleh orang lain, pahala akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya.

Karena itu, menyebarkan ilmu yang bermanfaat menjadi salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam.

3. Doa Anak Saleh kepada Orang Tuanya

Amalan terakhir yang pahalanya tidak terputus adalah doa dari anak yang saleh. Anak yang dididik dengan baik akan terus mendoakan orang tuanya bahkan setelah mereka meninggal dunia.