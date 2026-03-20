Hari Raya Idulfitri atau lebaran ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh dunia setelah menjalani puasa Ramadan sebulan.

Selain salat Id, ada beberapa amalan lain yang bisa dilakukan saat Idulfitri untuk memperbanyak pahala dari Allah SWT.

Apa Saja Amalan Sunah saat Idulfitri?

Berikut ini adalah amalan sunah yang bisa diamalkan pada Hari Raya Idul Fitri:

1. Takbir pada Malam dan Hari IdulFitri

Salah satu amalan sunah saat Idulfitri dalam bertakbir pada malam dan ketika lebaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

“Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”

Ayat tersebut menegaskan agar menyempurnakan bilangan puasa dan menyuruh bertakbir dan bersyukur kepada Allah SWT.

Ada dua jenis takbir Idulfitri. Pertama adalah muqayyad (dibatasi), yakni takbir yang dilakukan setelah salat, baik fardu dan sunah.

Kedua adalah takbir mursal (dibebaskan) yaitu yang tidak terbatas setelah salat dan bisa dilakukan setiap kondisi.

Takbir Idulfitri dimulai sejak tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai takbiratul ihram-nya imam salat Id untuk yang berjemaah dan takbiratul ihram-nya mushalli sendiri bagi yang salat sendirian.

2. Salat Idulfitri

Salat Idulfitri adalah sunah muakkad alias sangat dianjurkan, baik bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW.

Dalam hadis riwayat Ibnu Abba, dijelaskan:

“Saya melaksanakan salat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman RA. Semuanya melaksanakan salat sebelum khutbah berlangsung.”

Adapun salat Id dianjurkan untuk dilakukan secara berjemaah dan lebih utama dilakukan di masjid. Namun, jika masjid tidak bisa menampung jemahaa, lebih utama di lapangan.

3. Mandi

Mandi sunah sebelum salat Idulfitri juga menjadi salah satu amalan yang dianjurkan. Waktu utamanya adalah setelah terbit fajar.

Namun, sudah bisa dilakukan sejak tengah malam sampai tenggelamnya matahari keesokan harinya. Amalan ini sesuai dengan hadis berikut:

“Dan dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa Nabi SAW mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha.” (HR Ibnu Majah).

Berikut ini adalah niat mandi sunah Idulfitri:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيْدِ اْلفِطْرِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla li’ idil fithri sunnatan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mandi untuk merayakan Idul Fitri sebagai sunah karena Allah ta’ala.”

4. Berhias dan Memakai Pakaian Terbaik

Seorang muslim juga disunahkan berhias dengan memakai pakain dan wewangian terbaik. Hal ini sesuai hadis dari Anas bin Malik yaitu:

“Pada hari Idulfitri dan Idul Adha, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menggunakan pakaian terbaik yang kami miliki dan memakai wewangian terbaik yang ada pada kami, serta berkurban dengan binatang yang tergemuk yang kami punyai.” (HR Hakim).

5. Makan sebelum Salat Idulftri

Amalan ini juga berdasarkan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam hadis berikut:

“Rasulullah SAW tidak berangkat salat pada Hari Raya Idulfitri, sehingga beliau memakan beberapa buah kamu.” (HR Bukhari dan Ahmad, dari Anas bin Malik).

6. Berjalan Kaki ke Masjid

Berjalan kaki menuju masjid atau tempat salat Id lainnya hukumnya sunah, sebagaimana ucapan Sayyidina Ali:

“Termasuk sunah nabi adalah keluar menuju tempat salat Id dengan bejalan.” (HR at-Tirmidizi).

Namun, hal ini bukan keharusan. Orang yang tidak mampu berjalan kaki dan dalam keadaan sulit lainnya boleh naik kendaraan.

7. Menempuh Rute Berbeda saat Idulfitri

Amalan Idulfitri lainnya adalah menempuh rute berangkat dan pulang yang berbeda.