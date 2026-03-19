Dalam Islam, hampir setiap aktivitas sehari-hari memiliki adab atau tata cara yang dianjurkan, termasuk saat menggunakan kamar mandi.

Meskipun terlihat sederhana, Islam tetap mengatur etika ketika masuk, berada di dalam, hingga keluar dari kamar mandi.

Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan kebersihan, kesopanan, dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari.

Bahkan, para sahabat pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan berbagai hal secara rinci, salah satunya adalah adab ketika buang hajat.

Dalam sebuah hadis, disebutkan:

... قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا

Artinya: “Sungguh Nabi (Muhammad SAW) kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai perkara adab buang hajat sekalipun,” Salman Al Farisi RA menjawab, “Ya, benar…” (HR. Muslim)

Adab Masuk Kamar Mandi Menurut Islam

1. Membaca Doa Sebelum Masuk

Adab pertama adalah membaca doa sebelum masuk kamar mandi.

Doa ini bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan setan yang diyakini berada di tempat-tempat kotor, seperti kamar mandi.

Berikut adalah bacaan doanya:

اللّٰهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك من الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Allāhumma innī a'ūżu bika minal-khubuṡi wal khabā'iṡi/

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan.”

Doa ini merujuk pada hadis riwayat At-Tirmidzi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Muhammad apabila akan masuk toilet, beliau berdoa: Ya Allah, Aku berlindung kepadaMu dari godaan setan jantan dan setan betina.” (HR. Tirmidzi, 1:56)

2. Masuk dengan Mendahulukan Kaki Kiri

Ketika masuk kamar mandi, dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri saat melangkah. Sebab, Rasulullah terbiasa melakukan hal-hal baik dengan mendahulukan yang kanan.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan:

“Nabi Muhammad SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun, karena kamar mandi dianggap sebagai tempat yang kotor, maka lebih baik untuk mendahulukan yang kiri.

3. Tidak Berbicara atau Berzikir di Dalam Kamar Mandi

Saat berada di kamar mandi, seseorang dianjurkan untuk tidak berbicara atau berzikir kecuali dalam kondisi darurat.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Ada seseorang melewati Rasulullah SAW ketika beliau sedang buang air kecil lalu orang tersebut memberi salam, tetapi beliau tidak menjawabnya.” (HR. Muslim)

4. Tidak Berlama-lama di Kamar Mandi

Islam juga menganjurkan agar tidak terlalu lama berada di kamar mandi. Setelah urusan selesai, sebaiknya segera keluar dari tempat tersebut.

Hal ini karena kamar mandi dianggap sebagai tempat yang sering didatangi setan sehingga tidak dianjurkan berlama-lama di dalamnya.

5. Menggunakan Tangan Kiri Saat Bersuci

Ketika membersihkan diri setelah buang air (istinja), dianjurkan menggunakan tangan kiri.

Hal ini merupakan adab yang diajarkan dalam banyak kitab fiqih serta tradisi Rasulullah SAW.

“Jika salah seorang dari kalian bersuci, janganlah ia menggunakan tangan kanannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan dan membedakan penggunaan tangan kanan untuk hal-hal yang baik.

6. Menjaga Aurat dan Kebersihan

Seorang Muslim juga dianjurkan menjaga aurat ketika berada di kamar mandi, terutama jika berada di tempat mandi umum.

Selain itu, kebersihan juga harus dijaga agar tidak menimbulkan najis atau kotoran yang dapat mengganggu orang lain.

7. Keluar dengan Mendahulukan Kaki Kanan

Kebalikan saat masuk, ketika keluar dari kamar mandi, umat Muslim dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan.

Sebab, keluar dari kamar mandi dianggap sebagai kembali ke tempat yang lebih bersih dan mulia.

8. Membaca Doa Sebelum Keluar

Setelah keluar dari kamar mandi, Rasulullah SAW dianjurkan membaca doa:

غُفْرَانَكَ

Ghufrānaka

Artinya: “Aku memohon ampunan-Mu.”

Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi: