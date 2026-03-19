Bertamu merupakan salah satu bentuk interaksi yang dianjurkan dalam Islam.

Melalui kegiatan ini, hubungan antara keluarga, sahabat, maupun tetangga dapat terjalin dengan lebih erat.

Selain memperkuat silaturahmi, bertamu juga menjadi cara untuk saling berbagi kabar, memberikan dukungan, hingga mempererat persaudaraan.

Namun, dalam Islam, bertamu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah adab atau etika yang perlu diperhatikan agar kehadiran tamu tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi tuan rumah.

Adab Bertamu dalam Islam

Islam mengajarkan agar setiap Muslim memperlakukan tamu dengan baik serta menjaga sikap ketika berkunjung ke rumah orang lain. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Meski begitu, bukan berarti tamu berhak melakukan apa pun saat mengunjungi tuan rumah.

Ada beberapa adab yang penting untuk diperhatikan agar kunjungan tetap berlangsung dengan sopan, tidak mengganggu kenyamanan tuan rumah, serta sesuai dengan tuntunan dalam ajaran Islam.

1. Memiliki Niat yang Baik

Sebelum berkunjung ke rumah orang, penting untuk meluruskan niat terlebih dahulu.

Sebaiknya, bertamu dilakukan dengan tujuan yang baik, seperti mempererat silaturahmi, menjenguk saudara, atau menyampaikan kabar baik.

Dengan niat yang baik, kegiatan bertamu akan menjadi aktivitas sosial yang juga memiliki nilai ibadah.

2. Memilih Waktu yang Tepat

Islam mengajarkan umatnya agar tidak berkunjung pada waktu yang dapat mengganggu tuan rumah.

Dalam Alquran, disebutkan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang merupakan waktu istirahat bagi penghuni rumah.

Dalam surat An-Nur ayat 58, dijelaskan bahwa penting bagi Muslim untuk menjaga waktu dan privasi ketika berinteraksi dengan orang lain.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!

Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan),

yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya.

(Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain.

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

3. Meminta Izin Sebelum Masuk

Dalam Islam, seseorang tidak diperbolehkan masuk ke rumah orang lain tanpa izin.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.

Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

Karena itu, tamu dianjurkan mengetuk pintu atau memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk.

Jika tidak ada jawaban setelah beberapa kali meminta izin, maka sebaiknya kembali dan datang di lain waktu.

4. Mengucapkan Salam

Mengucapkan salam ketika bertamu merupakan adab yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Apalagi, salam sendiri bukan hanya sekadar sapaan, tetapi juga doa keselamatan bagi orang yang ditemui.

Anjurannya, umat Muslim dapat mengucapkan salam sebanyak tiga kali untuk meminta izin bertamu.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

Dari Abu Musa Al-Asy'ary RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Minta izin masuk rumah itu tiga kali, jika diizinkan untuk kamu (masuklah) dan jika tidak maka pulanglah!’” (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Tidak Mengintip ke Dalam Rumah

Ketika menunggu izin masuk, tamu dianjurkan untuk tidak mengintip ke dalam rumah. Sebab, perbuatan itu bisa melanggar privasi tuan rumah.

Bahkan, Rasulullah SAW pun telah memberikan peringatan keras mengenai hal ini. Beliau bersabda:

“Jika seseorang mengintip ke dalam rumahmu tanpa izin lalu kamu melemparnya dengan batu hingga melukai matanya, maka tidak ada dosa bagimu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Bersikap Sopan dan Menjaga Perilaku

Selama bertamu, tamu juga perlu menjaga sikap dan tutur katanya.

Berbicara dengan sopan, tidak meninggikan suara, serta menghormati tuan rumah merupakan bagian dari adab dalam bertamu yang penting untuk diperhatikan.

Selain itu, tamu juga dianjurkan untuk bersikap ramah dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat tuan rumah merasa tidak nyaman.

7. Tidak Berlama-lama dalam Bertamu

Islam juga mengajarkan agar tamu tidak berkunjung terlalu lama di rumah orang lain.

Ini dikarenakan bertamu terlalu lama dikhawatirkan bisa mengganggu aktivitas tuan rumah.

8. Menghargai Jamuan Tuan Rumah

Apabila tuan rumah menyajikan makanan atau minuman, tamu dianjurkan untuk menerimanya dengan baik.

Hal ini merupakan bentuk penghargaan terhadap keramahan tuan orang.

Selain itu, sikap saling menghormati ini juga dapat membuat hubungan sosial menjadi lebih hangat dan penuh kebaikan.

Dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang termaktub dalam kitab Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu dengan menjamunya sehari semalam.

Jamuan hak tamu hanya berjangka tiga hari. Lebih dari itu, jamuan bersifat sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di tempat tuan rumah sehingga menyusahkannya.”

9. Berpamitan dengan Baik

Saat hendak pulang, tamu sebaiknya berpamitan dengan sopan dan mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah.