Sholat fardhu merupakan ibadah utama umat Islam. Namun, tak jarang ada yang mengerjakannya secara buru-buru.

Setelah salam, langsung bergegas pergi tanpa berdoa. Padahal, setelah sholat fardhu itulah salah satu waktu mustajab untuk berdoa.

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang doa yang paling didengar Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pun bersabda:

"Di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardhu." (HR at-Tirmidzi)

Lantas, apa saja doa yang bisa dibaca setelah sholat fardhu?

Macam-Macam Doa setelah Sholat Fardhu

Ada banyak doa yang bisa dibaca setelah sholat fardhu. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Doa Pujian untuk Allah SWT

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Allahumma inni as-aluka bi-anni asyhadu annaka antallahu laa ilaha illa antal ahadus shamad, alladzi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Yang Maha Esa, yang bergantung kepada-Mu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Mu.”

2. Doa Mohon Perlindungan

Berikut ini adalah doa yang bisa dibaca untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk ciptaan Allah SWT:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A’udzu bikalimatillahit-tammati min syarri ma khalaq

Artinya: “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan ciptaan-Nya.”

Bisa juga membaca doa di bawah ini:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Bismillahilladzi laa yadhurru ma'asmihi syai-un fil ardhi wa laa fissamaa-i, wa huwas samii'ul 'aliim

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab nama-Nya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan (mendatangkan mudharat). Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3. Doa Berlindung dari Siksa Neraka, Siksa Kubur, Fitnah, dan Fitnah Dajjal

Ini merupakan doa permohonan perlindungan dari empat perkara, yakni siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Dajjal.

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

Allaahumma inni a'uudzubika min 'adzaabi jahannama, wa min 'adzaabil qabri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaati, wa min sharri fitnatil maasihid dajjal

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal.”

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil-akhirati hasanah, wa qinaa adzabannaari

Artinya: “Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka.”

5. Doa Mohon Ilmu yang Bermanfaat

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka 'ilman naafi'an, wa rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.”

6. Doa untuk Orang Tua

Doa ini dibaca untuk memohon ampunan bagi orang tua dan terdapat dalam Surah Al-Isra ayat 24:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

Rabbighfir li wa li walidayya warham huma kama rabbayani shaghira

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil.”

7. Doa agar Rajin Beribadah

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِطَاعَتِكَ وَأَتْمِمْ تَقْصِيْرَنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Allahumma waffiqna li tha'atik, wa atmim taqshirana, wa taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wa shallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa alihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin

Artinya: “Ya Allah, bimbinglah kami untuk melakukan ketaatan kepada-Mu, sempurnakanlah kekurangan kami, terimalah ibadah kami. Sungguh, Kau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Segala puji milik Allah pemelihara alam semesta.”

8. Doa Mohon Keteguhan Iman

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika

Artinya: "Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas Agama-Mu."

Doa ini berasal dari sebuah hadis berikut:

“Dari Syahr bin Hawsyah, ia berkata, “Aku berkata kepada Ummu Salamah Radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam jika ia berada di sisimu?” Ummu Salamah menjawab, “Yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam adalah: Yaa muqollibal quluub tsabbit qolbi ‘ala diinik. (wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu).” (HR Tirmidzi)

9. Doa Mohon Ampunan (Sayyidul Istighfar)

Sayyidul istighfar adalah istighfar paling utama yang berisi pengakuan keesaan Allah SWT dan pengakuan dosa.

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

Allahumma anta rabbi lailaha illa anta khalaqtani wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ahdika wa wa’dika mastatha’tu. A’udzu bika min syarri ma shana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alayya, wa abu’u bi dzanbi, faghfirliy fainnahu layaghfirudz dzunuba illa anta

Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ لِقَائِكَ

Allahummaj'al khaira 'umri akhirahu, wa khaira 'amali khawatimahu, wa khaira ayyami yauma liqa'ika