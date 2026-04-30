Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Alquran yang terdiri dari 110 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah.

Surat ini menyimpan banyak keistimewaan yang luar biasa bagi siapa saja yang rutin membacanya, khususnya jika pembaca mengamalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhirnya.

Karena itu, banyak umat Muslim mengamalkan hal tersebut secara rutin setiap hari Jumat.

Kendati demikian, sebagian orang mungkin masih belum memahami bacaan lengkap serta makna dari ayat-ayat tersebut.

Bacaan 10 Ayat Terakhir Surat Al-Kahfi: Arab, Latin, dan Terjemahannya

Al-Kahfi Ayat 101-105.

Berikut adalah bacaan lengkap 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi dalam bahasa Arab, latin, beserta terjemahannya:

101.

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا

Allazeena kaanat a'yunuhum fee ghitaaa'in 'an zikree wa kaanoo la yastatee'oona sam'aa

Artinya: “(yaitu) orang yang mata (hati)nya dalam keadaan tertutup (tidak mampu) dari memperhatikan tanda-tanda (kebesaran)-Ku, dan mereka tidak sanggup mendengar.”

102.

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا

Afahasibal lazeena kafarooo any yattakhizoo 'ibaadee min dooneee awliyaaa'; innaaa a'tadnaa jahannama lilkaafi reena nuzulaa

Artinya: “Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku?

Sungguh, Kami telah menyediakan (neraka) Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.”

103.

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

Qul hal nunabbi'ukum bilakhsareena a'maalaa

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?’”

104.

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

Allazeena dalla sa'yuhum fil hayaatid dunyaa wa hum yahsaboona annahum yuhsinoona sun'aa

Artinya: “(Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.”

105.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

Ulaaa'ikal lazeena kafaroo bi aayaati Rabbihim wa liqaaa'ihee fahabitat a'maaluhum falaa nuqeemu lahum Yawmal Qiyaamati waznaa

Artinya: “Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan (tidak percaya) terhadap pertemuan dengan-Nya.

Maka sia-sia amal mereka, dan Kami tidak memberikan penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari Kiamat.”

Al-Kahfi Ayat 106-110.

106.

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا

Zaalika jazaaa'uhum jahannamu bimaa kafaroo wattakhazooo Aayaatee wa Rusulee huzuwaa

Artinya: “Demikianlah, balasan mereka itu neraka Jahanam, karena kekafiran mereka, dan karena mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai bahan olok-olok.”

107.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

Innal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati kaanat lahum Jannaatul Firdawsi nuzulaa

Artinya: “Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal,”

108.

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

Khaalideena feeha la yabghoona 'anhaa hiwalaa

Artinya: “mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana.”

109.

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Qul law kaanal bahru midaadal lik Kalimaati Rabbee lanafidal bahru qabla an tanfada Kalimaatu Rabbee wa law ji'naa bimislihee madadaa

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).’”

110.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Qul innamaaa ana basharum mislukum yoohaaa ilaiya annamaa ilaahukum Ilaahunw Waahid;

faman kaana yarjoo liqaaa'a Rabbihee falya'mal 'amalan saalihanw wa laa yushrik bi'ibaadati Rabbiheee ahadaa

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.’

Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.”

Keistimewaan 10 Ayat Terakhir Surat Al-Kahfi

Membaca dan menghafalkan 10 ayat terakhir Surat Al-Kahfi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa bagi umat Islam.

Keistimewaan utama amalan ini ialah menjadi perisai atau pelindung daripada dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman.

Dajjal dikisahkan sebagai makhluk yang akan turun menjelang kiamat untuk menyebarkan tipu daya dan menghadirkan ujian terberat bagi orang-orang beriman.

Dajjal akan menampilkan hal-hal yang seolah-olah menguntungkan, seperti surga, kekayaan, dan kesuburan, untuk menyesatkan manusia agar keluar dari keimanannya.

Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan pelindung spiritual untuk menghadapi hal tersebut.

Keistimewaan 10 ayat terakhir ini secara khusus disebutkan dalam dalil hadis riwayat Imam An-Nasa'i.

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka sungguh ia menjadi pelindung baginya dari Dajjal.” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa’i)

Agar perlindungan ini semakin sempurna, umat Muslim juga sangat dianjurkan untuk menggabungkan bacaan dan hafalannya dengan 10 ayat pertama Surat Al-Kahfi.