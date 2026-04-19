Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem halal nasional dengan mewajibkan sektor logistik menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh pada tahun 2026.

Kebijakan tersebut menandai perluasan konsep halal yang tidak lagi terbatas pada produk, tetapi mencakup seluruh rantai distribusi.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan, logistik merupakan bagian integral dalam menjaga kehalalan produk dari hulu hingga hilir.

Ia menyebut, proses distribusi memiliki peran krusial dalam memastikan standar halal tetap terjaga hingga ke tangan konsumen.

“Halal dalam bidang logistik menjadi bagian penting dari jaminan produk halal. Ini bukan hanya soal produk akhirnya, tetapi juga bagaimana proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi dilakukan sesuai dengan prinsip halal,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta dikutip inilah.com, Minggu (19/4/2026).

Halal Bukan Sekadar Label

Dalam perspektif kebijakan nasional, halal kini ditempatkan sebagai sistem yang menyeluruh.

Artinya, integritas halal tidak hanya ditentukan pada bahan baku atau proses produksi, tetapi juga pada proses penyimpanan dan pengiriman barang.

Haikal menekankan, paradigma itu penting untuk menjawab tantangan global sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia.

Dengan sistem logistik yang tersertifikasi, potensi kontaminasi antara produk halal dan non-halal dapat diminimalisir secara ketat.

Instrumen Lindungi UMKM

Lebih dari sekadar kewajiban administratif, kebijakan tersebut juga diposisikan sebagai strategi proteksi ekonomi nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor,” kata Haikal.

Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi semacam barrier to entry yang memastikan produk asing yang masuk ke pasar domestik harus memenuhi standar yang sama.

Dengan demikian, pelaku UMKM dalam negeri memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah arus globalisasi perdagangan.

Tak Ada Lagi Penundaan

BPJPH juga menegaskan tidak ada lagi ruang kompromi bagi sektor logistik untuk menunda implementasi sertifikasi halal. Tahun 2026 ditetapkan sebagai batas akhir yang bersifat wajib dan mengikat.

“Untuk industri logistik, tidak ada tawar-menawar lagi. Tahun 2026 menjadi titik wajib bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal,” katanya.

Kebijakan itu sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam membangun Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, di mana standar halal menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi berbasis syariah.

Titik Kritis Harus Dijaga

Dalam implementasinya, BPJPH menyoroti pentingnya pengendalian titik kritis dalam proses logistik.

Salah satu aspek utama adalah pemisahan yang ketat antara produk halal dan non-halal.

“Produk seperti daging halal dan non-halal wajib dipisahkan tempatnya. Ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha logistik,” ujar Haikal.

Pengawasan pada titik-titik kritis ini menjadi kunci untuk menjaga integritas sertifikasi halal agar tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjamin kualitas dan kepercayaan publik.

Bangun Ekosistem Halal Global

BPJPH berharap implementasi kebijakan ini dapat mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri logistik.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem halal nasional yang terintegrasi dan kompetitif di tingkat global.

“BPJPH berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri logistik semakin kuat dalam membangun ekosistem halal nasional yang terintegrasi dan berdaya saing global,” katanya menambahkan.