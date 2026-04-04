Sebuah video yang memperlihatkan momen canggung nan manis antara sepasang pengantin baru di Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Video tersebut merekam detik-detik sang pengantin wanita bersalaman dan mencium tangan suaminya untuk pertama kalinya usai resmi menikah.

Diunggah oleh akun X (Twitter) @escapefrommelos pada Kamis (2/4) dini hari waktu setempat, video berdurasi singkat itu dengan cepat viral dan telah ditonton lebih dari 3 juta kali. Dalam tayangan tersebut, tampak sang mempelai wanita yang tampil anggun mengenakan kebaya putih dan hijab menunduk malu-malu saat meraih tangan sang suami.

Keterangan video tersebut mengklaim bahwa momen itu merupakan sentuhan fisik pertama sang mempelai wanita dengan pria yang bukan mahramnya (di luar anggota keluarga kandung).

Picu Diskusi Warganet: Nilai Kesopanan vs Tradisi Performatif

Momen intim yang sarat akan makna ini memicu reaksi yang beragam dari warganet, menciptakan diskusi menarik seputar nilai agama dan budaya.

Banyak pendukung yang memuji tindakan tersebut sebagai bentuk nyata dari penjagaan diri dan kesopanan yang berakar kuat pada nilai-nilai konservatif Islam serta budaya ketimuran.

Namun di sisi lain, sejumlah pihak bersikap skeptis. Beberapa warganet memandang bahwa momen canggung tersebut mungkin lebih merupakan bagian dari tradisi performatif atau simbol penghormatan adat dalam prosesi pernikahan, ketimbang bukti harfiah bahwa sang wanita belum pernah bersentuhan dengan pria mana pun sebelumnya.