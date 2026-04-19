Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk menjadi pelopor implementasi Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di lingkungan perguruan tinggi di Aceh.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian penting dalam memperkuat ekosistem halal sekaligus menegaskan identitas kampus berbasis syariah di Tanah Rencong.

“Penunjukan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai lokasi pengembangan Zona KHAS menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem halal di lingkungan akademik dan memperkuat posisi sebagai kampus unggulan berbasis syariah,” kata Rektor UIN Ar-Raniry Prof Mujiburrahman di Banda Aceh, dalam keterangannya dikutip inilah.com, Minggu (19/4/2026).

Penguatan Identitas Kampus

Komitmen tersebut tidak hanya berhenti pada tataran simbolik. Pengembangan Zona KHAS akan difokuskan pada kantin dan area strategis kampus, dengan memperhatikan standar kelayakan, kebersihan, serta kemudahan akses bagi seluruh sivitas akademika.

“Ini bukan hanya program, tetapi bagian dari penguatan identitas UIN Ar-Raniry sebagai kampus berbasis keislaman yang terintegrasi dengan praktik ekonomi syariah,” katanya.

Langkah itu mencerminkan upaya serius kampus dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam praktik keseharian, termasuk dalam aspek konsumsi dan layanan publik di lingkungan pendidikan tinggi.

Kolaborasi dan Ekosistem Halal

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, pihak kampus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintah hingga sektor keuangan syariah.

Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh, Prof Syahrizal Abbas menyebut UIN Ar-Raniry memiliki potensi besar menjadi model pengembangan Zona KHAS di Aceh.

“UIN memiliki kekuatan akademik dan sumber daya yang mendukung pengembangan ekosistem halal, termasuk program studi terkait industri halal,” katanya.

Menurutnya, keberadaan sumber daya akademik yang relevan menjadi modal penting dalam membangun kawasan halal terintegrasi berbasis kampus.

Laboratorium Hidup Mahasiswa

Dukungan juga datang dari Bank Indonesia. Perwakilan Bank Indonesia Aceh M Ilham Wiratama menilai Zona KHAS dapat membuka peluang lebih luas bagi pengembangan riset dan inovasi mahasiswa.

“Ini bisa menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa dalam mengembangkan ekonomi syariah, sekaligus mendorong digitalisasi transaksi melalui QRIS,” katanya.

Konsep “laboratorium hidup” ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik ekonomi syariah yang nyata dan aplikatif.

Menuju Role Model Nasional

Program Zona KHAS sendiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan memastikan produk dan layanan di suatu kawasan memenuhi standar halal, aman, dan sehat secara terintegrasi.

Implementasi di lingkungan kampus dinilai strategis karena menyasar generasi muda sebagai agen perubahan.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, UIN Ar-Raniry diharapkan tidak hanya menjadi implementator, tetapi juga role model pengembangan Zona KHAS di tingkat regional hingga nasional.