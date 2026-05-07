UIN Raden Fatah Palembang kembali menegaskan kiprahnya di panggung nasional. Kampus berbasis keislaman ini sukses membawa pulang dua penghargaan sekaligus dalam ajang UB Halal Metric Award 2026 yang digelar oleh Universitas Brawijaya.

Ajang itu menjadi salah satu tolak ukur penting dalam menilai sejauh mana perguruan tinggi mampu membangun dan mengembangkan ekosistem halal yang terintegrasi.

Dalam kompetisi tersebut, UIN Raden Fatah berhasil menempati posisi keempat untuk dua kategori strategis, yakni indikator pendidikan dan indikator infrastruktur.

Capaian ini bukan sekadar angka dalam pemeringkatan. Lebih dari itu, prestasi tersebut mencerminkan keseriusan kampus dalam mengembangkan sistem halal berbasis pendidikan, riset, serta dukungan infrastruktur yang berkelanjutan.

Penghargaan diterima langsung Wakil Rektor I UIN Raden Fatah, Munir, yang hadir mewakili Rektor dalam seremoni yang menjadi bagian dari Indonesia Halal Ecosystem Summit 2026, Selasa (5/5/2026).

Munir menilai, capaian tersebut merupakan buah dari kolaborasi seluruh elemen kampus yang terlibat dalam pengembangan ekosistem halal.

“Ini bukti bahwa arah pengembangan ekosistem halal di UIN Raden Fatah sudah berada di jalur yang tepat. Ke depan, sinergi antara pendidikan, riset, dan infrastruktur akan terus kami perkuat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan Halal Metric Award bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga ruang apresiasi bagi perguruan tinggi yang konsisten mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia, sektor yang kini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional.

Senada, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Muhammad Adil, menyebut capaian ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas institusi secara menyeluruh.

“Penghargaan ini jadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat infrastruktur halal yang terintegrasi,” katanya.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan ini mempertegas posisi UIN Raden Fatah sebagai salah satu kampus yang aktif mendorong pengembangan ekosistem halal nasional.

Pendekatan yang diusung tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga menekankan inovasi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari industri, pemerintah, hingga masyarakat.