Perusahaan nutrisi dan kebugaran global, Herbalife Indonesia, menegaskan komitmennya dalam menjalankan praktik bisnis yang etis dengan mengandalkan Sertifikasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Sertifikasi yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ini dinilai menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

​Langkah ini sejalan dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap model kewirausahaan yang terpercaya.

Sertifikasi PLBS memastikan bahwa seluruh kerangka operasional dan proses bisnis di ekosistem Herbalife Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

​Direktur & General Manager Herbalife Indonesia, Oktrianto Wahyu Jatmiko, mengungkapkan bahwa sejak perusahaan memperoleh sertifikasi tersebut satu tahun yang lalu, tingkat kepercayaan di kalangan distributor mengalami peningkatan yang signifikan.

​“Kami melihat optimisme yang kuat di seluruh jaringan kami. PLBS memberikan arah yang lebih jelas bagi pertumbuhan di Indonesia, di mana konsumen sangat menghargai produk halal dan praktik bisnis yang etis,” ujar Oktrianto di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

​Untuk menjaga kepatuhan tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Herbalife Indonesia secara rutin melakukan evaluasi guna memastikan model bisnis perusahaan tetap bersih dari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian).

​“Sertifikasi PLBS menjawab berbagai kekhawatiran sebelumnya dan memperkuat kepercayaan. Distributor dapat mengembangkan bisnisnya dengan keyakinan dalam sistem yang adil, transparan, dan sesuai syariah,” jelas M. Bukhori Muslim selaku anggota DPS Herbalife.

​Hal senada diungkapkan oleh anggota DPS lainnya, Fauzan Sugiyono.

Ia memaparkan bahwa sertifikat dari DSN-MUI ini hanya diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi serangkaian persyaratan ketat.

Syarat tersebut mencakup kriteria spesifik pada model bisnis dan pemasaran, kepatuhan produk, kewajiban memiliki Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga bukti keanggotaan aktif dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).

​Fauzan pun mengimbau para distributor agar tidak lagi memiliki keraguan terhadap integritas sistem ini.

“Sertifikasi PLBS memberikan jaminan syariah yang resmi, sehingga tidak ada lagi keraguan terhadap integritas syariah dari model bisnis ini,” tambahnya.