Fenomena bed rotting di kalangan Gen Z kini tak lagi sekadar tren gaya hidup digital, tetapi mulai disorot sebagai potensi pemicu gangguan kesehatan mental.

Kebiasaan berdiam lama di tempat tidur sambil menatap layar ponsel, berselancar di media sosial atau menonton video, menjadi pola yang kian jamak, terutama di tengah tekanan sosial dan tuntutan kehidupan modern.

Pakar Pendidikan Anak dan Remaja dari IPB University, Dr Yulina Eva Riany, mengingatkan, perilaku itu tidak bisa disederhanakan hanya sebagai kemalasan.

Menurutnya, ada dimensi psikologis yang kompleks, terutama terkait fase perkembangan remaja.

“Fenomena ini tidak bisa dilihat secara sederhana. Bed rotting sering kali langsung diberi label sebagai kemalasan. Padahal, dari perspektif psikologi perkembangan, perilaku ini jauh lebih kompleks,” ujar Yulina dalam siaran pers IPB University dikutip inilah.com, Minggu (26/4/2026).

Antara Ruang Jeda dan Tekanan Psikologis

Dr Yulina menjelaskan remaja berada pada fase identity vs role confusion, yakni tahap pencarian jati diri. Dalam konteks ini, ruang digital menjadi medium utama eksplorasi diri.

“Bed rotting tidak selalu bisa dibaca sebagai perilaku pasif. Dalam beberapa kasus, ia bisa menjadi ‘ruang jeda’ sekaligus ‘ruang eksplorasi’ bagi remaja,” jelasnya.

Namun, di balik fungsi tersebut, tersimpan risiko yang tidak kecil. Paparan berlebih terhadap kehidupan ideal di media sosial dapat memicu perbandingan sosial yang berujung pada kecemasan.

“Bed rotting bisa menjadi semacam pause button psikologis, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk penarikan diri dari tekanan,” tambahnya.

Zona Abu-Abu Self-Care

Fenomena ini, lanjutnya, berada di wilayah abu-abu antara self-care dan perilaku maladaptif.

Dalam batas tertentu, bed rotting bisa menjadi strategi regulasi diri yang sehat, selama individu masih memiliki kendali.

“Jika individu masih memiliki kendali, tahu kapan harus berhenti dan mampu kembali beraktivitas, maka ini bisa menjadi bentuk self-care. Namun, ketika kontrol mulai hilang, dampaknya bisa serius,” ujarnya.

Sebaliknya, jika dilakukan sebagai bentuk pelarian, perilaku ini masuk dalam kategori avoidance coping, yang justru memperparah kondisi mental.

Indikasi Gangguan Mental

Dr Yulina juga mengingatkan bahwa dalam kondisi tertentu, bed rotting dapat menjadi tanda awal masalah kesehatan mental, seperti burnout, kecemasan berlebih, hingga depresi.

Beberapa gejala yang perlu diwaspadai meliputi kehilangan minat terhadap aktivitas, gangguan tidur, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga penurunan performa akademik atau pekerjaan.

Jika gejala tersebut muncul secara berkelanjutan, diperlukan perhatian serius, termasuk kemungkinan pendampingan profesional.

Batas Sehat Istirahat

Untuk mencegah dampak negatif, penting membangun pola istirahat yang sehat dan terkontrol. Istirahat bukan berarti pasif tanpa arah, melainkan proses pemulihan yang disadari.

“Istirahat yang sehat bukan sekadar tidak melakukan apa-apa, tetapi dilakukan dengan kesadaran, memiliki batas waktu, dan benar-benar memulihkan energi,” tuturnya.

Ia menyarankan agar remaja menetapkan durasi istirahat, membatasi penggunaan gawai di tempat tidur, serta mengganti aktivitas pasif dengan kegiatan ringan seperti berjalan santai atau peregangan.

“Self-care yang sehat bukan tentang berapa lama kita beristirahat, tetapi apakah kita tetap memegang kendali atas pilihan kita,” pungkasnya.