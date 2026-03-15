Libur Lebaran selalu menjadi momentum istimewa bagi keluarga di Indonesia untuk berkumpul sekaligus berwisata bersama. Namun, perjalanan bersama anak membutuhkan persiapan khusus agar tetap aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan kiat berwisata aman dan nyaman bagi keluarga-keluarga yang berencana melakukan perjalanan wisata bersama anak selama libur Lebaran 2026.

Ia menekankan pentingnya perencanaan perjalanan yang matang agar kegiatan liburan tidak justru menimbulkan kelelahan atau risiko bagi anak-anak.

Rencanakan Perjalanan dengan Matang

Dia menyarankan warga yang hendak berwisata bersama keluarga selama libur Lebaran merencanakan perjalanan dengan baik, termasuk menyiapkan kendaraan dan memilih destinasi yang aman dan nyaman bagi anak.

"Orang tua sebaiknya memilih destinasi wisata yang sesuai dengan minat anak dan tidak membosankan bagi anak-anak," ujar Widiyanti dilaporkan ANTARA dikutip inilah.com, Minggu (15/3/2026).

Perencanaan itu menjadi penting karena anak-anak memiliki kebutuhan dan tingkat kenyamanan yang berbeda dibandingkan orang dewasa.

Destinasi yang ramah anak biasanya menyediakan fasilitas bermain, ruang istirahat, serta area yang aman untuk aktivitas keluarga.

Siapkan Kebutuhan Anak

Selain itu, ia melanjutkan, orang tua sebaiknya menyiapkan barang-barang keperluan anak seperti pakaian yang nyaman, bekal makanan dan minuman, dan obat-obatan sebelum melakukan perjalanan. Camilan dan mainan kesukaan anak juga lebih baik disiapkan.

Persiapan sederhana seperti membawa camilan atau mainan dapat membantu anak tetap tenang selama perjalanan panjang, sekaligus mengurangi potensi stres atau kebosanan saat di jalan.

Pilih Waktu Wisata yang Tepat

Widiyanti mengemukakan perlunya orang tua secara cermat memilih waktu untuk mengunjungi tempat rekreasi agar terhindar dari kemacetan lalu lintas dan kepadatan di destinasi wisata.

"Supaya anak akan lebih nyaman mengeksplorasi wahana di tempat rekreasi tersebut," katanya.

Dengan memilih waktu kunjungan yang tepat, keluarga dapat menikmati fasilitas wisata dengan lebih leluasa tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain.

Patuhi Panduan Keamanan

Menurut Widiyanti, penting pula bagi para orang tua untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dijalankan ketika menghadapi keadaan darurat selama berekreasi bersama keluarga.

Ia menyarankan para orang tua untuk memperhatikan dan mengikuti panduan keamanan yang telah disediakan oleh pengelola destinasi wisata atau otoritas setempat saat mengunjungi tempat wisata.

Kesadaran terhadap prosedur keselamatan ini dinilai sangat penting, terutama di tempat wisata yang memiliki wahana permainan, area air, atau aktivitas petualangan.

Widiyanti menambahkan, penggunaan layanan asuransi bisa mengurangi kekhawatiran saat melakukan perjalanan wisata bersama keluarga.

Libur Panjang Lebaran 2026

Pemerintah telah menetapkan tanggal 21 sampai 22 Maret 2026 sebagai libur nasional Idul Fitri 1447 Hijriah serta tanggal 20, 23, dan 24 Maret 2026 sebagai cuti bersama. Selain itu, ada libur Hari Suci Nyepi pada 19 Maret 2026.

Dengan demikian, warga bisa menikmati masa libur panjang dengan berwisata atau berkumpul bersama keluarga pada hari raya.