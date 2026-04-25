Perjalanan udara menuju Tanah Suci menjadi fase penting bagi para jemaah haji. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat tantangan kesehatan yang kerap dialami penumpang pesawat, mulai dari nyeri telinga, mual, hingga kelelahan akibat dehidrasi.

Kondisi tersebut semakin relevan bagi jemaah haji Indonesia yang menempuh perjalanan panjang lintas negara.

Dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi (FKGiz) IPB University, dr Citra Ariani, SpKP, MBiomed, mengingatkan pentingnya menjaga kondisi tubuh sebelum dan selama penerbangan agar perjalanan tetap aman dan nyaman, terutama bagi jemaah yang baru pertama kali melakukan perjalanan udara ke Tanah Suci.

“Keluhan yang paling sering itu nyeri telinga, terutama kalau kita sedang tidak fit atau merasa pilek,” ujar dr Citra Ariani, SpKP, MBiomed, dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University dalam siaran pers IPB University dikutip inilah.com, Sabtu (25/4/2026).

Adaptasi Tekanan Kabin

Dalam tayangan IPB Pedia di IPB TV, dr Citra menjelaskan, nyeri telinga saat penerbangan terjadi akibat ketidakseimbangan tekanan udara antara bagian dalam dan luar telinga.

Perubahan tekanan yang cepat saat lepas landas dan mendarat menjadi pemicu utama kondisi tersebut.

Bagi jemaah haji, kondisi ini bisa semakin terasa jika tubuh dalam keadaan kurang fit sebelum keberangkatan.

Oleh karena itu, persiapan fisik menjadi kunci penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama perjalanan.

Dehidrasi dan Faktor Psikologis

Selain nyeri telinga, penumpang juga kerap mengalami pusing, mual, atau mabuk perjalanan.

Menurut dr Citra, kondisi tersebut dapat dipicu oleh dehidrasi maupun faktor psikologis.

“Bisa karena dehidrasi dan juga tekanan psikologis, misalnya bagi orang yang belum terbiasa naik pesawat dan merasa takut,” jelasnya.

Dalam konteks ibadah haji, kondisi ini penting diantisipasi, mengingat sebagian jemaah merupakan lansia atau memiliki riwayat penyakit tertentu.

Faktor kelelahan dan kecemasan selama perjalanan dapat memperburuk kondisi kesehatan jika tidak dikelola dengan baik.

Pentingnya Pola Hidup Sehat

Ia menambahkan, kondisi darurat di pesawat memang jarang terjadi. Namun, beberapa kasus seperti serangan jantung tetap mungkin terjadi meski tidak umum. Oleh karena itu, menjaga kondisi tubuh sebelum terbang menjadi hal penting.

Sejalan dengan itu, dr Citra menyarankan penerapan pola hidup sehat sebelum dan selama perjalanan.

“Tidur cukup, makan secukupnya, dan tetap beraktivitas fisik itu sangat membantu agar tubuh tetap fit,” katanya.

Bagi jemaah haji, anjuran ini menjadi krusial, terutama menjelang puncak ibadah yang membutuhkan stamina tinggi.

Jangan Duduk Terlalu Lama

Selain menjaga asupan dan istirahat, penumpang juga disarankan untuk tidak duduk terlalu lama selama penerbangan. Peregangan ringan atau berjalan sejenak di kabin dapat membantu melancarkan sirkulasi darah.

“Kita bisa lakukan senam sederhana supaya kaki tetap memompa darah kembali ke jantung,” tambahnya.

Langkah sederhana ini penting untuk mencegah kekakuan otot hingga risiko gangguan peredaran darah, terutama pada penerbangan jarak jauh seperti Indonesia–Arab Saudi.

Jaga Hidrasi Tubuh

Hal penting lainnya adalah menjaga hidrasi tubuh. Konsumsi air putih secara cukup selama penerbangan dapat membantu mencegah dehidrasi serta mengurangi risiko pusing dan kelelahan.

Bagi jemaah haji, menjaga cairan tubuh juga menjadi bagian dari persiapan ibadah agar tetap prima saat menjalani rangkaian ritual di Tanah Suci.

Dengan persiapan yang baik dan kebiasaan sederhana tersebut, perjalanan udara dapat tetap aman dan nyaman.