Di tengah hangatnya tradisi silaturahmi dan jamuan melimpah saat Idul Fitri, persoalan sampah makanan justru kerap luput dari perhatian.

Fenomena itu disoroti oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Dr Meti Ekayani, yang menilai kondisi tersebut mencerminkan paradoks dalam budaya konsumsi masyarakat.

Niat memuliakan tamu dengan hidangan berlimpah, menurutnya, sering berujung pada pemborosan.

“Kalau ditanya penyebabnya, sebenarnya ada dua hal, budaya konsumsi masyarakat dan sistem pengelolaan sampah yang belum efektif,” ujar Mety dilansir dari laman resmi IPB University, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, tradisi menyediakan makanan berlimpah sebagai bentuk penghormatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara Asia dan Timur Tengah.

Namun, kebiasaan ini membuat banyak rumah tangga menyiapkan makanan jauh melebihi kebutuhan.

“Kita cenderung tidak mau dianggap tidak sopan kalau makanan kurang. Jadi lebih baik dilebihkan. Padahal sering kali akhirnya tidak habis,” jelasnya.

Minimnya perencanaan konsumsi di tingkat rumah tangga turut memperparah kondisi tersebut

Banyak keluarga memasak atau membeli makanan tanpa memperhitungkan jumlah anggota keluarga yang benar-benar makan di rumah.

Fenomena itu semakin terasa selama Ramadan hingga Idul Fitri.

Saat berbuka puasa, masyarakat kerap membeli beragam jenis makanan karena “lapar mata”. Namun, tidak semua makanan tersebut dikonsumsi.

“Sering kali kita merasa semua makanan terlihat enak saat membeli. Tapi ketika waktunya makan, ternyata tidak habis,” katanya.

Perubahan pola aktivitas selama Ramadan juga ikut memicu pemborosan. Tidak jarang anggota keluarga berbuka puasa di luar rumah, sementara makanan sudah disiapkan di rumah.

“Misalnya di rumah ada lima orang, tapi ternyata tiga orang berbuka puasa di luar. Akhirnya makanan yang sudah disiapkan menjadi berlebih,” ungkapnya.

Dr Meti menambahkan, persoalan food waste tidak hanya berhenti pada pemborosan makanan, tetapi juga berdampak pada meningkatnya volume sampah yang harus ditangani kota.

Ia menilai sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih belum mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya.

“Pengelolaan sampah kita masih didominasi sistem kumpul, angkut–buang. Berapa pun sampah yang dihasilkan, iurannya sama. Jadi tidak ada insentif bagi masyarakat untuk mengurangi sampah,” jelasnya.

Padahal, di sejumlah negara maju, sistem pengelolaan sampah dirancang untuk mendorong pengurangan sejak dari rumah tangga, salah satunya melalui skema pembayaran berdasarkan volume sampah.

Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya kebiasaan memilah sampah.

Ketika sampah makanan tercampur dengan sampah anorganik seperti plastik atau kertas, material yang seharusnya masih bernilai ekonomi menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.

“Kalau food waste tercampur dengan sampah kering, yang tadinya masih bisa dijual atau didaur ulang jadi tidak bisa dimanfaatkan lagi,” ujarnya.

Karena itu, perubahan perilaku menjadi kunci. Perencanaan konsumsi yang lebih matang serta kebiasaan memilah sampah di rumah perlu ditingkatkan.

Limbah makanan pun masih bisa diolah kembali, misalnya menjadi kompos atau pakan melalui budidaya maggot.