Optimisme besar disuarakan Komisaris Rumah Sakit Sari Asih Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, terkait peluang Indonesia menjadi pusat layanan kesehatan syariah dunia.

Hal itu disampaikannya dalam forum internasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan sektor kesehatan berbasis Islam.

"Populasi muslim di Indonesia sangat besar serta memiliki pengalaman dalam pengembangan rumah sakit berbasis syariah," kata Arief Rachadiono Wismansyah saat jadi pembicara dalam acara "6TH International Islamic Healthcare Conference and Expo" di Tangerang, Banten, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, konsep rumah sakit syariah tidak boleh berhenti pada label semata.

Lebih dari itu, implementasi harus mencakup sistem pelayanan yang terintegrasi antara aspek medis dan nilai-nilai spiritual Islam, sehingga menghadirkan layanan yang utuh bagi pasien.

“Pelayanan kesehatan syariah harus mampu memberikan ketenangan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual bagi pasien,” kata Arief yang pernah jadi Wali Kota Tangerang selama 10 tahun.

Ia menjelaskan, rumah sakit syariah mencakup berbagai aspek penting, mulai dari etika pelayanan, pendampingan ibadah pasien, hingga tata kelola institusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada kesembuhan fisik, tetapi juga kesejahteraan batin pasien.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama. Arief menegaskan bahwa seluruh elemen, mulai dari tenaga perawat hingga jajaran direksi, harus memiliki pemahaman dan kapasitas dalam menerapkan konsep rumah sakit syariah secara konsisten.

Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan berkualitas berbasis syariah di Indonesia.

"Kami mengajak semua pihak untuk kolaborasi dalam penguatan ekosistem healthcare syariah melalui standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.

Digitalisasi Jadi Pilar Transformasi

Dalam menghadapi dinamika global, Arief menilai inovasi dan digitalisasi menjadi elemen tak terpisahkan dalam transformasi layanan kesehatan.

Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbaiki pengalaman pasien secara menyeluruh.

“Digitalisasi harus tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah, sehingga inovasi yang dilakukan tidak menghilangkan prinsip dasar pelayanan,” ucapnya.

Pemerintah Dorong Standarisasi Syariah

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan, sertifikasi rumah sakit syariah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional.

Menurutnya, pendekatan itu mengintegrasikan standar medis modern dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga menghasilkan layanan yang lebih holistik dan inklusif.

"Standar medis tetap mengikuti ketentuan umum, namun ditambah dengan nilai-nilai syariah sebagai pelengkap, sehingga tercipta layanan kesehatan yang holistik menggabungkan aspek medis dan spiritual," kata Wamenkes Dante.

Potensi Besar, Tantangan Nyata

Ketua Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia, Masyhudi, mengungkapkan saat ini terdapat 40 rumah sakit yang telah tersertifikasi syariah, termasuk empat rumah sakit milik pemerintah.

Selain itu, sekitar 77 rumah sakit masih dalam proses sertifikasi.

Dari total sekitar 3.200 rumah sakit di Indonesia, sekitar 500 di antaranya merupakan rumah sakit berbasis Islam. Angka ini menunjukkan potensi besar yang masih dapat terus dikembangkan.

"Harapannya jumlah rumah sakit syariah akan terus meningkat seiring dengan semakin mudahnya proses sertifikasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat," kata Masyhudi.

Menuju Kiblat Kesehatan Syariah Dunia

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dukungan regulasi, serta pengalaman panjang dalam pengelolaan rumah sakit berbasis Islam, Indonesia dinilai memiliki fondasi kuat untuk menjadi pusat layanan kesehatan syariah global.

Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas SDM, serta inovasi berkelanjutan yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.