Banyak keluarga di Indonesia masih menjadikan susu kental manis (SKM) sebagai minuman harian, terutama saat sarapan. Padahal, kebiasaan ini menyimpan risiko kesehatan yang kerap luput dari perhatian.

Produk yang selama ini dianggap sebagai “susu” ternyata tidak dirancang sebagai pengganti susu konsumsi harian.

Pakar gizi dari IPB University, Dr dr Karina Rahmadia Ekawidyani, mengingatkan SKM merupakan produk olahan dengan kandungan gula sangat tinggi.

Dalam proses pembuatannya, kadar air susu dikurangi dan ditambahkan gula dalam jumlah besar, bahkan mencapai 40–50 persen.

“Karena komposisi susunya sudah jauh lebih rendah, kandungan protein dan lemaknya juga tidak sesuai jika dikonsumsi sebagai susu harian, maka kalau dijadikan susu minum utama, ada risiko kesehatan,” ujarnya dalam program IPB Pedia di kanal YouTube IPB TV, dikutip inilah.com, Kamis (26/3/2026).

Tinggi Kandungan Gula

Menurut Dr Karina, kandungan gizi SKM tidak sebanding dengan susu segar maupun susu ultra high temperature (UHT).

Meski masih mengandung lemak dan protein, jumlahnya belum memenuhi kebutuhan gizi harian, sehingga tidak tepat jika disamakan dengan susu minum.

Ia menjelaskan, hampir setengah dari kandungan SKM adalah gula. Dalam satu takaran saji sekitar 30 gram atau setara tiga sendok makan, terdapat sekitar 15 gram gula. Jumlah ini tergolong tinggi jika dikaitkan dengan batas konsumsi harian.

“Artinya, jika seseorang mengonsumsi sekitar sembilan sendok makan SKM dalam sehari, jumlah tersebut sudah mencapai batas konsumsi gula harian,” jelasnya.

Karena itu, masyarakat diimbau lebih cermat membaca label kemasan dan menggunakan sendok takar saat mengonsumsi produk ini.

“Jangan langsung menuangkan dari kaleng. Dengan menakar, kita bisa mengetahui batas penggunaannya,” tambahnya.

Bukan Pengganti Susu

Dr Karina menegaskan, fungsi utama SKM adalah sebagai pelengkap atau penambah rasa manis dalam makanan dan minuman, bukan sebagai sumber nutrisi utama seperti susu pada umumnya.

Ia juga mengingatkan, penggunaan SKM sebaiknya lebih diperhatikan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk tumbuh kembang.

Waspada Saat Berbuka

Pada momen bulan Ramadhan atau puasa Sunnah, minuman manis memang menjadi pilihan favorit saat berbuka puasa. Namun, konsumsi gula berlebih tetap harus dihindari, termasuk dari SKM.

“Kalau sudah menggunakan SKM yang tinggi gula, sebaiknya tidak menambahkan gula pasir atau sirup lagi agar asupan gula tetap seimbang,” katanya.

Peringatan tersebut menjadi alarm penting bagi para orang tua agar lebih bijak dalam memilih asupan keluarga.