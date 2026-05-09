Kebijakan wajib sertifikasi halal pada Oktober 2026 dinilai sebagai fase krusial dalam reformasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dr Antoni Ludfi Arifin, Associate Professor Institut STIAMI sekaligus pemerhati perlindungan konsumen.

Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menjaga kedaulatan regulasi nasional di tengah tekanan global.

“Kebijakan wajib sertifikasi halal pada Oktober 2026 merupakan fase krusial dalam reformasi sistem jaminan produk halal di Indonesia,” kata Dr Antoni dalam tulisannya dikutip inilah.com, Sabtu (9/5/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 160, pemerintah menetapkan penahapan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap.

Untuk pelaku usaha menengah dan besar, kewajiban berlaku hingga 17 Oktober 2024. Sementara itu, usaha mikro dan kecil diberikan waktu hingga 17 Oktober 2026. Produk impor juga diwajibkan menyesuaikan pada tenggat yang sama.

Penahapan tersebut menunjukkan pendekatan adaptif pemerintah dalam mengelola transisi kebijakan.

“Penahapan ini menegaskan bahwa negara tidak semata-mata memaksakan kewajiban, melainkan mengelola transisi agar adaptif bagi seluruh pelaku usaha,” ujarnya.

Instrumen Perlindungan Konsumen

Dalam perspektif perlindungan konsumen, Dr Antoni menekankan kebijakan tersebut memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar label keagamaan.

“Dalam perspektif perlindungan konsumen, kebijakan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur,” ungkapnya.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf h.

Dengan demikian, label halal tidak lagi sekadar simbol, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memegang peran sentral dalam menjamin kepastian standar dan kepatuhan pelaku usaha.

“Sertifikasi halal memiliki dimensi perlindungan yang melampaui aspek religius,” kata Dr Antoni.

Ia menjelaskan sertifikasi halal berfungsi sebagai mekanisme untuk menutup celah asimetri informasi antara produsen dan konsumen. Tanpa standar yang jelas, konsumen berpotensi terpapar manipulasi komposisi, klaim menyesatkan, hingga risiko kesehatan.

Transparansi Jadi Kunci

Salah satu fondasi utama dalam kebijakan ini adalah transparansi produk. Konsumen tidak hanya membeli barang, tetapi juga informasi yang melekat pada produk tersebut.

“Salah satu fondasi utama dari sertifikasi halal adalah transparansi produk,” ujar Dr Antoni.

Sertifikasi halal, lanjutnya, berfungsi sebagai penanda kredibilitas yang menjembatani kesenjangan informasi antara produsen dan konsumen. Tanpa label yang jelas, keputusan pembelian kerap didasarkan pada asumsi, bukan kepastian.

Namun demikian, ia menegaskan tidak semua produk wajib halal, melainkan wajib transparan.

“Penting dipahami bahwa tidak semua produk harus halal, namun seluruh produk wajib menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka,” ungkap Dr Antoni.

BPJPH juga menegaskan produk non-halal tetap dapat beredar selama disertai keterangan yang jelas. Prinsip itu memperkuat hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang tidak menyesatkan.

Dalam praktiknya, transparansi tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong disiplin pasar. Pelaku usaha dituntut meningkatkan kualitas dan integritas produk.

“Di titik ini, transparansi menjadi fondasi kepercayaan, dan kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi modern,” katanya.

Ancaman Global dan Kedaulatan Regulasi

Di tengah globalisasi, muncul kekhawatiran terkait potensi pelonggaran standar halal, terutama terhadap produk impor.

Isu tersebut mencuat setelah adanya indikasi dari Office of the United States Trade Representative (USTR) terkait kemungkinan relaksasi kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu.

Sejumlah pihak seperti Majelis Ulama Indonesia dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kondisi tersebut berisiko melemahkan standar halal nasional.

“Jika dibiarkan, bukan hanya regulasi yang tergerus, tetapi juga posisi konsumen yang menjadi semakin rentan,” jelasnya.

Dalam konteks hukum nasional, hal ini sebenarnya telah diantisipasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal.

Menurut Dr Antoni, isu ini tidak lagi sekadar soal kepatuhan, tetapi menyangkut kedaulatan regulasi dan keadilan pasar.

“Standar halal bukan sekadar instrumen keagamaan, melainkan bagian dari sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian, keamanan, dan kepercayaan,” ujarnya.

Peluang Ekonomi dan Tantangan UMKM

Selain aspek perlindungan, sertifikasi halal juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Produk halal dinilai memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global, terutama di negara dengan populasi Muslim besar.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Keterbatasan biaya, akses informasi, dan kapasitas teknis menjadi hambatan utama. Tanpa dukungan pemerintah, kebijakan ini berpotensi dianggap sebagai beban tambahan. Karena itu, lanjut Dr Antoni, peran pemerintah tidak cukup berhenti pada fungsi regulatif.

"Negara diharapkan hadir sebagai fasilitator melalui pendampingan, penyederhanaan prosedur, serta pemerataan akses sertifikasi halal," pungkasnya.

Peran Konsumen dan Era Digital

Di sisi lain, konsumen juga memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi kebijakan ini. Kesadaran publik akan pentingnya sertifikasi halal akan membentuk mekanisme kontrol sosial di pasar.

“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan semakin relevan di era digital,” imbuh Dr Antoni.

Digitalisasi sistem seperti SiHalal menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses sertifikasi. Teknologi dinilai sebagai fondasi baru dalam tata kelola jaminan produk halal.

Pada akhirnya, Dr Antoni menegaskan sertifikasi halal harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.

“Sertifikasi halal harus dipandang sebagai investasi jangka panjang,” katanya.

Ia menyimpulkan kebijakan wajib halal 2026 bukan sekadar agenda regulatif, tetapi langkah strategis dalam menjaga kedaulatan konsumen dan membangun pasar yang sehat.