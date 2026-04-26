Pasca penyelenggaraan webinar Festival Syawal 1447 H, komitmen penguatan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban sertifikasi halal 2026 semakin ditegaskan.

Kegiatan yang digelar oleh LPPOM itu menjadi momentum penting dalam mendorong pelaku usaha memahami standar halal secara menyeluruh, mulai dari bahan baku hingga distribusi produk.

Webinar bertajuk “Jualan Makin Laris: Rahasia Bahan Baku Aman, Usaha Legal, dan Produk Bersertifikat Halal” yang belum lama ini menyoroti urgensi kesiapan pelaku usaha di tengah implementasi regulasi wajib halal yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026.

Direktur Kemitraan dan Pelayanan Audit Halal LPH LPPOM, Muslich, dikutip dari LPPOM, Minggu (26/4/2026), menyampaikan pelaku usaha saat ini perlu memahami sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seiring dengan diberlakukannya regulasi wajib halal.

Oleh karena itu, kesiapan pelaku usaha dalam memahami proses dan persyaratan sertifikasi halal, mulai dari bahan baku hingga sistem produksi, menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

“Melalui kegiatan ini, kami mengajak para pelaku usaha untuk tidak hanya memahami kewajiban sertifikasi halal sebagai regulasi, tetapi juga menjadikannya sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kualitas produk,” ujar Muslich.

Dengan persiapan yang baik dan pemahaman yang menyeluruh, lanjut dia, proses sertifikasi halal dapat dijalankan dengan lebih mudah, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan kualitas produk harus dijaga sejak hulu hingga hilir.

Penggunaan bahan baku yang aman menjadi fondasi utama dalam menghasilkan produk yang layak konsumsi dan bebas dari risiko kontaminasi.

Di sisi lain, legalitas usaha memberikan kepastian hukum yang melindungi pelaku usaha sekaligus menjamin hak konsumen.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian, Sri Usmiati, menyoroti pentingnya kualitas bahan baku, khususnya pada produk pangan asal hewan seperti daging yang memiliki risiko tinggi terhadap kontaminasi.

Menurutnyas, aspek halal menjadi krusial, terutama dalam proses penyembelihan yang harus sesuai syariat Islam, termasuk pemotongan saluran tertentu dan dilakukan oleh Juru Sembelih Halal (JULEHA) yang kompeten.

"Proses penyimpanan dan distribusi juga wajib menjaga pemisahan dari bahan non-halal untuk menghindari kontaminasi,” jelas Sri.

Sementara itu, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya BKPM Wahyudi Romdhani menjelaskan, pemerintah terus mendorong kemudahan berusaha melalui skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Sistem ini memungkinkan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara cepat melalui OSS sebagai identitas sekaligus legalitas usaha,” jelas Wahyudi.

Kemudahan itu dinilai menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk segera memenuhi aspek legalitas sebagai bagian dari proses menuju sertifikasi halal.

Bahkan, untuk usaha berisiko rendah, NIB dapat berfungsi sebagai pernyataan jaminan halal.

Dalam kesempatan yang sama, pihak LPPOM menegaskan, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai regulasi yang berlaku, kecuali produk yang secara jelas menggunakan bahan haram dengan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal.

“Konsistensi dalam menjaga standar halal menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha. Kegagalan dalam menjaga integritas halal dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen yang sulit dipulihkan,” ungkap Naomi Carissa Intaqta.

Pasca kegiatan ini, LPPOM juga menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekosistem halal nasional melalui program Festival Syawal 1447 H.

Program tersebut mencakup fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta edukasi halal di berbagai daerah.

Dengan tema “Toko Bahan Baku Halal, Langkah Awal Menuju UMKM Tangguh,” program itu diharapkan mampu memperkuat peran rantai pasok halal sebagai fondasi penting dalam membangun UMKM yang berdaya saing.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pelaku usaha diharapkan semakin siap menghadapi implementasi regulasi halal 2026.