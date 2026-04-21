Bayangkan sebuah media sosial di mana unggahan Anda tentang Ramadan dan hari raya Islam lainnya, ditulis dalam bahasa Indonesia, seketika terbaca di Bosnia dalam bahasa Bosnia, di Nigeria dalam bahasa Hausa, dan di Mesir dalam bahasa Arab, dan komentar balasan kembali sudah diterjemahkan, dengan konteks dan nuansa yang tetap terjaga.

Ini bukan konsep atau eksperimen pemikiran. Ini adalah ide utama Salam.life, jejaring sosial Muslim global yang resmi meluncur di pasar internasional pada akhir 2025.

Gagasan itu terdengar sederhana, namun implikasinya sangat besar. Di tengah fragmentasi digital yang selama ini memecah umat berdasarkan bahasa, geografi, dan algoritma, kehadiran Salam.life membuka kemungkinan baru, menyatukan percakapan global umat Islam dalam satu ruang yang sama.

Beranda Global Umat

Gagasan yang menjadi fondasi Salam.life hanya tampak sederhana di permukaan. Umat Muslim, yang dipersatukan oleh iman dan kiblat yang sama, hingga kini belum memiliki ruang digital bersama.

Orang Indonesia membaca beranda berbahasa Indonesia, orang Maroko membaca beranda Maroko, orang Pakistan membaca beranda mereka sendiri. Algoritma Facebook dan Instagram tidak menampilkan unggahan mereka satu sama lain, bukan karena tidak bisa, melainkan karena tidak menganggapnya relevan.

Salam.life membalikkan logika itu. Inti proyek ini adalah beranda bersama berisi unggahan-unggahan teratas dari seluruh platform, tanpa memandang bahasa aslinya.

Terjemahan AI secara otomatis menyesuaikan unggahan dan komentar ke dalam 30+ bahasa secara real-time, lengkap dengan dukungan arah penulisan (right-to-left untuk Arab, Urdu, Farsi) dan berbagai sistem aksara. Ini bukan fitur opsional yang bisa diaktifkan atau dimatikan. Ini adalah bawaan. Tanpanya, proyek ini kehilangan makna.

Raksasa teknologi seperti Meta sempat mendekati ide serupa dengan model NLLB ("No Language Left Behind"), yang saat ini melakukan lebih dari 25 miliar terjemahan per hari di Facebook dan Instagram. Tetapi beranda di sana tetap bersifat lokal: terjemahan bekerja seperti tambalan di atas algoritma, tanpa mengubah logikanya.

Di Salam.life, logikanya berbeda, beranda global multibahasa dibangun langsung di atas lapisan terjemahan.

"Efek paling kuat justru kami temukan bukan di unggahan, melainkan di komentar," kata Yusuf Karim, Kepala Kemitraan di Salam.life.

"Seorang Muslim Indonesia menulis dalam bahasa Indonesia, seorang Muslimah Bosnia membalas dalam bahasa Bosnia, dan masing-masing membaca jawaban dalam bahasanya sendiri. Dan isinya bukan sekadar 'hai, apa kabar' – melainkan percakapan sungguhan: tentang iftar, tentang berita, tentang kehidupan umat. Bagi banyak pengguna kami, ini adalah percakapan pertama seumur hidup mereka dengan Muslim dari benua lain."

Adab Jadi Sistem

Hal kedua yang membedakan Salam.life dari media sosial arus utama adalah pendekatan terhadap budaya berinteraksi. Di Instagram atau Facebook, semuanya bertumpu pada moderasi, di mana unggahan melanggar aturan dapat dihapus, pengguna kasar dapat diblokir.

Sistem itu bekerja biasa-biasa saja. Bukan tanpa alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2017 mengeluarkan Fatwa No. 24 tentang bermuamalah di media sosial, yang secara tegas menetapkan haram untuk menyebarkan hoaks, ghibah, fitnah, bahkan profesi buzzer (pembuat kontroversi berbayar).

Salam.life mencoba menyelesaikan persoalan ini bukan lewat peraturan, melainkan lewat arsitektur platform itu sendiri. Setiap pengguna di antarmuka memiliki label "saudara" atau "saudari", sepele, tapi detail ini mengubah nada percakapan lebih cepat daripada kode etik apa pun.

Beranda unggahan dan kolom komentar dipisahkan berdasarkan gender: laki-laki melihat beranda laki-laki dengan komentar laki-laki, perempuan melihat beranda perempuan dengan komentar perempuan.

Kolom komentar umum, yang biasanya menjadi titik di mana adegan-adegan paling tidak menyenangkan di media sosial mana pun terjadi, di sini tidak ada sama sekali.

Ditambah lagi filter haram di tingkat sistem: penyaringan otomatis terhadap konten NSFW, alkohol, judi, sumpah serapah, dan provokasi. Ini bukan sekadar moderasi, melainkan desain nilai yang ditanamkan langsung dalam teknologi.

Pendekatan itu sejalan dengan nilai-nilai yang ditegaskan dalam Alquran, khususnya Surah Al-Hujurat ayat 12, yang mengingatkan bahaya ghibah dalam kehidupan sosial. Dalam konteks digital hari ini, pesan itu menemukan relevansi barunya.

Ekosistem Brand Muslim

Beranda bersama umat tidak hanya bermakna untuk pengguna pribadi. Media Muslim, brand halal, yayasan amal, dan organisasi Islam sebenarnya terfragmentasi persis seperti audiensnya: penerbit Indonesia tidak bersinggungan dengan yang Turki, brand halal Pakistan tidak dikenal konsumen Arab, yayasan Nigeria tetap lokal sekadar karena tidak memiliki pintu keluar menuju umat global.

Sejak awal 2026, Salam.life mengaktifkan akun bisnis, sebuah format khusus untuk media, brand, dan organisasi. Logikanya sama seperti untuk pengguna biasa, di mana unggahan dari akun bisnis mana pun masuk ke dalam beranda multibahasa bersama dan terlihat dalam tiga puluh bahasa sekaligus.

Implikasinya besar. Seorang dai di Indonesia kini berpotensi menjangkau audiens lintas benua dalam satu unggahan.

Brand halal dapat menembus pasar global tanpa harus membangun infrastruktur distribusi komunikasi yang mahal. Media Muslim pun dapat memperluas pengaruh wacana mereka ke tingkat global.

Umat dan Hambatan Bahasa

Skala tantangan ini menjadi lebih jelas bila kita melihat data global. Menurut Pew Research Center, jumlah Muslim dunia mencapai sekitar 2 miliar jiwa, sekitar seperempat populasi dunia. Namun hanya sebagian kecil yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu.

Artinya, mayoritas umat Islam hidup dalam realitas multilingual yang kompleks. Mereka dipersatukan dalam ibadah, tetapi terpisah dalam komunikasi sehari-hari. Di sinilah teknologi terjemahan real-time menjadi kunci.

Indonesia sendiri memainkan peran strategis. Dengan lebih dari 240 juta Muslim dan tingkat konsumsi media sosial yang sangat tinggi, Indonesia menjadi salah satu pusat perhatian digital umat Islam dunia. Namun selama ini, arus konten tersebut terserap ke dalam platform global yang tidak selalu memahami konteks nilai dan budaya Islam.

Kegagalan Masa Lalu

Dalam lima belas tahun terakhir, berbagai upaya membangun “media sosial Muslim” telah dilakukan, dan sebagian besar gagal.

Salah satu contoh adalah Salamworld dari Turki yang diluncurkan pada 2012 dengan ambisi besar dan dukungan politik tingkat tinggi. Namun proyek tersebut tidak mampu membangun basis pengguna yang cukup dan akhirnya ditutup.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah krisis kepercayaan. Kasus aplikasi Muslim Pro yang menjual data pengguna, serta akuisisi platform Muslim oleh perusahaan yang tidak sejalan dengan nilai penggunanya, menjadi pelajaran pahit bagi umat.

Pengalaman ini membentuk skeptisisme yang kuat: label “Muslim” pada sebuah platform tidak otomatis menjamin keamanan, integritas, atau keberpihakan.

Momentum Baru Umat

Salam.life tidak berusaha menjadi segalanya sekaligus. Tidak menjual data. Tidak membangun imperium. Hanya membangun satu hal konkret, ruang bersama untuk percakapan umat.

Indonesia kembali menjadi kunci. Fenomena dai digital seperti Hanan Attaki menunjukkan bahwa ekosistem konten Islam di Tanah Air sangat dinamis dan berpengaruh.

Jika terhubung dengan audiens global melalui platform seperti Salam.life, potensi dampaknya bisa berlipat ganda.

Untuk pertama kalinya, umat Islam dari berbagai belahan dunia berpeluang membaca konten yang sama, dalam bahasa masing-masing, lalu mendiskusikannya dalam ruang yang sama.

Sebuah pengalaman kolektif yang selama ini nyaris mustahil.