Di tengah derasnya arus digital yang membanjiri ruang publik, generasi Z (Gen Z) menghadapi tantangan serius dalam menyaring informasi.

Bukan sekadar soal hoaks atau misinformasi, tetapi juga bagaimana cara berpikir yang keliru, dikenal sebagai logical fallacy, semakin menguat dan memengaruhi cara mereka memahami realitas.

Fenomena itu menjadi perhatian psikolog klinis Jihan Salsabila Ramadhanyanti dari biro Kayanagrowth Lasem, Rembang, Jawa Tengah.

Ia menilai, banjir informasi yang cepat, singkat, dan berulang telah membentuk pola pikir instan yang berpotensi menyesatkan.

“Logical fallacy merupakan kesalahan dalam cara berpikir yang membuat seseorang menarik kesimpulan tidak akurat. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai bagian dari cognitive biases,” ungkap Jihan, lulusan magister profesi psikologi Universitas Islam Indonesia, dilansir dari NU Online, Jumat (24/4/2026).

Banjir Informasi dan Jalan Pintas Berpikir

Dalam perspektif psikologi, logical fallacy bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari distorsi kognitif (cognitive biases). Kondisi ini muncul ketika individu terbiasa mengambil “jalan pintas” dalam berpikir, terutama saat dihadapkan pada tekanan informasi yang masif.

Jihan menjelaskan kecenderungan ini membuat seseorang lebih mengandalkan emosi, pengalaman pribadi, dan persepsi subjektif ketimbang analisis rasional. Akibatnya, keputusan diambil secara cepat namun tidak selalu tepat.

Gen Z, yang berada pada fase remaja hingga dewasa awal, sebenarnya telah memiliki kemampuan berpikir logis yang berkembang. Namun, kemampuan tersebut belum sepenuhnya stabil dalam menghadapi kompleksitas informasi digital.

“Di tengah banyaknya informasi di media sosial, Gen Z cukup rentan karena arus informasi yang cepat, singkat, dan berulang,” jelasnya.

Tiga Pola Umum Logical Fallacy

Dalam praktiknya, terdapat beberapa pola kesalahan berpikir yang kerap muncul di kalangan pengguna media sosial, khususnya Gen Z.

Pertama, overgeneralization. “Misalnya, ketika seseorang gagal sekali, ia menganggap akan selalu gagal, atau membaca satu isu di media sosial lalu menilai semuanya sebagai red flag,” ujarnya.

Kedua, black and white thinking. “Individu merasa jika tidak berhasil, berarti sepenuhnya gagal,” imbuhnya.

Ketiga, emotional reasoning. Pola ini terjadi ketika emosi dijadikan dasar berpikir, sehingga apa yang dirasakan dianggap sebagai kebenaran objektif.

Ketiga pola ini menunjukkan kesalahan berpikir sering kali tidak disadari, namun berdampak besar terhadap cara individu menilai diri sendiri maupun orang lain.

Peran Media Sosial, Memperkuat Bias

Lebih jauh, Jihan menyoroti bagaimana media sosial berkontribusi dalam memperkuat distorsi kognitif. Algoritma platform digital cenderung mempersempit sudut pandang pengguna melalui fenomena seperti confirmation bias, echo chamber effect, dan availability heuristic.

Kondisi ini diperparah oleh budaya validasi yang mendorong individu untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran.

Informasi yang sejalan dengan keyakinan pribadi lebih mudah diterima, sementara perspektif berbeda justru diabaikan.

“Dampaknya, individu terus memperkuat confirmation bias. Informasi dipercaya bukan karena fakta, tetapi karena sesuai keyakinan, sementara informasi berbeda cenderung diabaikan,” jelasnya.

Dampak Nyata pada Kesehatan Mental

Kesalahan berpikir bukan sekadar persoalan intelektual, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan mental.

Pola pikir yang tidak akurat dapat memicu berbagai masalah psikologis, mulai dari overthinking, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, hingga konflik interpersonal.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengganggu keseimbangan emosi dan kualitas hubungan sosial individu.

Latih Kesadaran dan Verifikasi

Sebagai langkah penanganan, Jihan menyarankan pendekatan cognitive behavior therapy (CBT), khususnya melalui teknik cognitive restructuring. Metode ini membantu individu mengenali pola pikir otomatis dan melatih kemampuan berpikir lebih rasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesadaran diri dalam mengelola emosi sebelum mengambil keputusan.

“Meningkatkan kesadaran dalam berpikir juga penting. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, menenangkan emosi terlebih dahulu, lalu mengambil keputusan secara lebih jernih,” pungkasnya.

Pada akhirnya, di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan berpikir kritis dan kesadaran diri menjadi benteng utama.