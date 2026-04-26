Wacana penerapan sistem label gizi Nutri-Level pada minuman manis di Indonesia memunculkan peringatan serius.

Mayoritas produk minuman siap saji dinilai berpotensi mendapat label merah, indikasi kandungan gula tinggi yang berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Guru Besar dari IPB University, Prof Nuri Andarwulan, mengungkapkan, kebijakan tersebut sejatinya memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesadaran konsumen dalam memilih produk pangan yang lebih sehat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak sederhana.

Tujuan Edukatif, Tantangan Nyata

Prof Nuri menjelaskan, Front of Pack Labelling (FOPL) dirancang sebagai sistem informasi yang ringkas dan mudah dipahami.

"Jika melihat tujuan utama penerapan FOPL, kebijakan ini dirancang untuk memberdayakan konsumen melalui informasi yang jelas dan mudah dipahami," ujarnya.

Menurutnya, nutri-Level sebagai sistem ringkasan memberikan skor huruf A hingga D (hijau tua, hijau, kuning dan merah) yang lebih sederhana dibandingkan GDA (Guideline Daily Amount) nonwarna (monokrom).

Sistem tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat mengenali kualitas gizi suatu produk secara cepat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan ekosistem yang mendukung.

Temuan Mengejutkan di Lapangan

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 100 sampel minuman di restoran dan kafe wilayah Jakarta dan Bogor, hasilnya menunjukkan dominasi kandungan gula tinggi.

“Hasil penelitian kami terhadap 100 sampel minuman siap saji di restoran dan kafe wilayah Jakarta dan Bogor, seperti minuman kopi, teh, bubble tea, cokelat baik yang mengandung susu ataupun tidak, dan lainnya menunjukkan bahwa hanya tiga minuman yang memiliki kadar gula rendah dan memenuhi kriteria kategori A hingga B,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, sebanyak 97 minuman lainnya memiliki kandungan gula sedang hingga sangat tinggi, setara kategori C dan D atau hingga melebihi batas asupan gula harian yang direkomendasikan per takaran saji.

Temuan itu mengindikasikan jika Nutri-Level diterapkan secara luas, sebagian besar produk minuman akan masuk kategori kuning hingga merah.

“Apabila kebijakan ini diterapkan tidak hanya pada minuman kemasan tetapi juga pada produk di kafe dan restoran, maka sebagian besar produk kemungkinan akan memperoleh label C dan D (kuning dan merah). Hal ini tentu menjadi konsekuensi besar bagi pelaku usaha,” jelasnya.

Dampak ke Industri Tak Terelakkan

Penerapan label merah berpotensi memengaruhi persepsi konsumen dan daya jual produk. Hal itu membuka kemungkinan adanya resistensi dari pelaku industri.

“Industri kemungkinan akan menilai kebijakan ini tidak realistis karena dapat memengaruhi daya jual produk. Seyogyanya, pemerintah melaksanakan program bersama dengan pelaku industri sebagai langkah awal penurunan asupan gula masyarakat melalui reformulasi,” ujarnya.

Meski demikian, upaya reformulasi bukan tanpa risiko, terutama terkait perubahan rasa.

“Oleh karena itu, reformulasi penurunan kadar gula pada minuman secara bertahap perlu dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan pemanis buatan juga menjadi opsi yang perlu dicermati.

“Penggunaan pemanis buatan bisa menjadi jalan pintas, meskipun tidak serta-merta menghasilkan kategori terbaik dalam sistem Nutri-Level,” tambahnya.

Sinkronisasi Regulasi Mendesak

Dari sisi kebijakan, Prof Nuri menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga agar implementasi berjalan efektif.

“Pengaturan minuman kemasan berada di bawah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sementara produk di kafe dan restoran melibatkan Kementerian Kesehatan. Jika tidak selaras, akan muncul celah dalam implementasi kebijakan,” jelasnya.

Tanpa harmonisasi, kebijakan berisiko tidak berjalan optimal di lapangan.

Edukasi Konsumen Jadi Penentu

Selain industri dan regulator, faktor kunci lainnya adalah konsumen. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap label gizi menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini.

“Jika sebagian besar produk diberi label C dan D, ada kemungkinan konsumen justru mengabaikan label atau mengalami kebingungan. Tanpa edukasi yang masif, label berpotensi tidak memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Butuh Pendekatan Menyeluruh

Prof Nuri menegaskan, pelabelan Nutri-Level tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan edukasi, reformulasi produk, hingga kebijakan fiskal.

“Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi harus dilakukan secara bertahap, didukung insentif bagi industri, serta tidak mengabaikan bukti ilmiah yang ada,” pungkasnya.