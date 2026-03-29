Peneliti dari IPB University kembali menghadirkan inovasi di bidang kesehatan berbasis sumber daya alam lokal. Kali ini, tim peneliti menemukan potensi tanaman kangkang katup (Phanera semibifida) sebagai antidiabetes sekaligus antioksidan alami.

Temuan itu bahkan masuk dalam daftar 117 Inovasi Indonesia 2025 yang dirilis Business Innovation Center (BIC), menegaskan nilai strategisnya dalam pengembangan pengobatan alternatif di Indonesia.

Tim peneliti yang terlibat dalam inovasi ini antara lain Meyla Suhendra, Berry Juliandi, Huda Darusman, Siti Sa’diah, dan Fitmawati.

Herbal Lokal Belum Populer

Dalam siaran pers IPB University yang dikutip inilah.com, Minggu (29/3/2026), kangkang katup merupakan tanaman yang belum banyak dibudidayakan secara luas.

Namun, masyarakat di Kepulauan Lingga telah lama memanfaatkannya sebagai bahan utama minuman herbal pahit.

Minuman tersebut dipercaya memiliki beragam khasiat kesehatan, mulai dari menjaga kebugaran tubuh hingga memberikan efek awet muda dan umur panjang.

Kandungan Aktif Penurun Gula

Berry Juliandi menjelaskan, inovasi tersebut memanfaatkan ekstrak batang kangkang katup yang kaya akan senyawa polifenol.

Senyawa tersebut diketahui mampu menghambat enzim α-glukosidase, sehingga berfungsi menekan kadar glukosa dalam darah (antihiperglikemik).

Selain itu, kandungan tersebut juga berperan sebagai antioksidan, terutama bagi penderita pradiabetes dan diabetes tipe 2.

“Berdasarkan analisis in vitro dan in vivo, ekstrak batang kangkang katup terbukti efektif menurunkan kadar glukosa darah dan aman pada uji toksisitas akut,” ujarnya.

Potensi Obat Herbal Terstandar

Menurutnya, inovasi ini berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal terstandar berbasis sumber daya alam lokal untuk terapi antihiperglikemia.

Tak hanya itu, ekstraknya juga memiliki peluang sebagai antioksidan alami untuk membantu mencegah stres oksidatif pada penderita diabetes.

Ancaman Diabetes Terus Meningkat

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit degeneratif yang jumlah penderitanya terus meningkat secara global. Pada 2024, tercatat sekitar 589 juta orang di dunia mengidap penyakit ini.

Indonesia sendiri termasuk dalam lima negara dengan jumlah penderita tertinggi, yakni mencapai 20,4 juta orang.

Selama ini, terapi diabetes umumnya bergantung pada obat-obatan kimia yang berpotensi menimbulkan efek samping jika digunakan dalam jangka panjang.