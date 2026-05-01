Pendiri Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, melontarkan kritik terhadap maraknya promosi kuliner nonhalal yang dinilai berlebihan di tengah masyarakat dengan mayoritas Muslim.

Sorotan itu mencuat menyusul sejumlah kejadian yang menjadi perbincangan publik. Di Jakarta, beredar video viral yang menampilkan konvoi sepeda motor mempromosikan sate babi keliling.

Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, kehadiran restoran Mie dan Babi Tepi Sawah menuai penolakan dari warga setempat.

Ikhsan menegaskan secara hukum, aktivitas usaha kuliner nonhalal memiliki ruang yang diatur dalam regulasi. Namun demikian, aspek etika dan kepantasan tetap menjadi pertimbangan penting yang tidak boleh diabaikan.

“Hanya saja, dari sisi etika dan/atau kepantasan, hal tersebut masih dianggap kurang lazim. Pedagang sebaiknya tidak perlu pamer, apalagi melakukan konvoi, karena dapat memancing reaksi umat Islam yang sebagian masih belum memahami ketentuan UU Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya, yakni PP No. 42 Tahun 2024,” ujar Ikhsan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Ia juga menyoroti hingga kini aturan teknis mengenai penandaan produk nonhalal masih menunggu regulasi lanjutan dari otoritas terkait.

Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memunculkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Ikhsan menekankan pentingnya sensitivitas sosial dalam menjalankan usaha, khususnya di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim.

Ia mengingatkan nilai-nilai penghormatan terhadap keyakinan masyarakat harus dijunjung tinggi.

“Kita juga memahami bahwa mayoritas penduduk Sukoharjo, sebagaimana mayoritas penduduk Indonesia, beragama Islam yang perlu dihormati,” ujar Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah yang juga pengacara publik itu.

Karena itu, ia mengimbau para pelaku usaha kuliner berbahan babi dan produk nonhalal lainnya agar tidak melakukan ekspos berlebihan dalam strategi promosi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi gesekan sosial di masyarakat.

“Pedagang sebaiknya tidak melakukan ekspos berlebihan dalam menarik perhatian konsumen, apabila tidak ingin menimbulkan reaksi yang berlebihan,” tandasnya.