Menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan pentingnya penguatan integritas dalam sistem pengawasan jaminan produk halal (JPH).

Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan keberhasilan kebijakan nasional yang akan berdampak luas pada pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip inilah.com, Selasa (28/4/2026), menekankan integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan halal, bukan sekadar formalitas administratif.

"Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut komitmen moral dan tanggung jawab pribadi setiap aparatur," ujarnya.

Penegasan itu hadir di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem jaminan halal, terutama menjelang diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh pada 2026.

Dalam konteks ini, integritas aparatur menjadi penentu utama kredibilitas negara dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat.

Peran Strategis Pengawas

Sebagai bagian dari strategi penguatan sistem, BPJPH menggelar kegiatan bimbingan teknis JPH.

Program itu dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para pengawas halal, agar mampu menjawab tantangan implementasi kebijakan yang kian kompleks.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH, Muhamad Aqil Irham, menyoroti peran pengawas JPH akan semakin strategis seiring semakin dekatnya tenggat Wajib Halal 2026.

Ia mengingatkan, pengawas tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha, terutama mereka yang belum mengantongi sertifikat halal.

"Pengawas JPH memiliki peran strategis dalam memastikan pelaku usaha memahami dan segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal," kata Aqil.

Tantangan Implementasi Halal

Menurutnya, pendekatan persuasif melalui sosialisasi menjadi kunci untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha, sekaligus menghindari potensi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Lebih jauh, kegiatan bimbingan teknis ini menjadi bagian dari langkah antisipatif BPJPH dalam menghadapi dinamika implementasi JPH yang terus berkembang.

Kompleksitas pengawasan, mulai dari rantai pasok hingga proses produksi, menuntut kesiapan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi.

"Penguatan integritas aparatur merupakan elemen kunci dalam membangun sistem pengawasan JPH yang kredibel untuk mendukung keberhasilan implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026," kata dia.