Di tengah dinamika kehidupan modern, peran ganda yang dijalani banyak ibu, sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku usaha, menjadi tantangan tersendiri.

Waktu 24 jam sehari kerap terasa tidak cukup untuk menuntaskan seluruh tanggung jawab, baik di ranah domestik maupun produktif.

Menjawab persoalan tersebut, Sekolah Keluarga Berkualitas IPB University menggelar Webinar Keluarga Produktif dan Berdaya yang digelar belum lama ini dilansir dari siaran pers IPB University, Senin (11/5/2026).

Kegiatan itu menghadirkan Dr Istiqlaliyah Muflikhati, dosen Ilmu Keluarga dan Konsumen, yang membagikan panduan praktis mengelola waktu secara efektif bagi ibu dengan peran ganda.

Dalam paparannya, Dr Istiqlaliyah menekankan waktu adalah sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan terencana.

“Waktu merupakan sumber daya yang terbatas, sehingga harus dikelola secara bijak melalui perencanaan yang matang, penentuan prioritas, serta komunikasi yang efektif antaranggota keluarga. Selain itu, menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kehidupan keluarga juga menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya.

Tantangan Nyata Ibu UMKM

Fenomena ibu rumah tangga yang juga menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus meningkat seiring kebutuhan ekonomi keluarga.

Namun, tanpa manajemen waktu yang tepat, kondisi ini rentan memicu berbagai persoalan.

Keterbatasan waktu, tidak adanya prioritas yang jelas, hingga kaburnya batas antara pekerjaan rumah dan usaha menjadi penyebab utama ketidakefisienan.

Bahkan, lanjut dia, dalam banyak kasus, hal iitu dapat berujung pada kelelahan fisik dan mental atau burnout.

Situasi tersebut menegaskan pentingnya strategi pengelolaan waktu yang tidak hanya efektif, tetapi juga realistis untuk diterapkan dalam keseharian.

Strategi Praktis yang Bisa Diterapkan

Sebagai solusi, Dr Istiqlaliyah memaparkan sejumlah langkah strategis yang dapat membantu ibu UMKM mengoptimalkan waktu sekaligus menjaga keseimbangan hidup.

1. Terapkan Teknik Batching

Mengelompokkan pekerjaan sejenis dalam satu waktu menjadi salah satu cara paling efektif untuk menghemat energi dan waktu.

“Dengan cara ini, waktu dan energi yang digunakan menjadi lebih hemat karena tidak perlu berulang kali berpindah dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Pendekatan ini mampu membantu meningkatkan efisiensi waktu dan energi, sehingga proses kerja menjadi lebih optimal dan terorganisasi,” jelasnya.

Dalam praktiknya, teknik ini dapat diterapkan melalui produksi barang dalam jumlah besar sekaligus, pengemasan dalam satu sesi, hingga belanja bahan baku untuk beberapa hari ke depan.

2. Tentukan Skala Prioritas

Menentukan prioritas menjadi kunci agar setiap pekerjaan diselesaikan sesuai tingkat urgensi dan kepentingannya. Langkah ini juga membantu meminimalisasi pemborosan waktu akibat distraksi yang tidak perlu.

3. Susun Jadwal Harian

Perencanaan harian yang jelas memungkinkan aktivitas berjalan lebih sistematis.

“Dengan jadwal yang jelas, aktivitas dapat berjalan lebih sistematis dan membantu mengurangi potensi pekerjaan yang tertunda atau menumpuk,” kata Dr Istiqlaliyah.

4. Kelola Distraksi

Distraksi menjadi salah satu musuh utama produktivitas. Oleh karena itu, pengelolaannya penting agar ritme kerja tetap efisien, terutama bagi ibu yang menjalankan peran ganda.

5. Bangun Kolaborasi Keluarga

Pembagian peran antaranggota keluarga dinilai sangat penting untuk meringankan beban kerja. Dengan kolaborasi yang baik, ibu dapat tetap fokus mengembangkan usaha tanpa mengabaikan tanggung jawab rumah tangga.

Fondasi Keluarga Kuat dan Usaha Berkembang

Penerapan strategi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Ibu yang mampu mengelola waktu dengan baik cenderung lebih sehat secara fisik dan mental, serta mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.

“Ibu yang sehat, bahagia, dan terorganisasi dengan baik adalah fondasi keluarga yang kuat dan usaha yang berkembang. Mulai dari langkah kecil, konsisten, dan rayakan setiap kemajuan!” pungkasnya.

Webinar tersebut menjadi pengingat keberdayaan perempuan, khususnya ibu pelaku UMKM, tidak hanya bergantung pada akses ekonomi, tetapi juga pada kemampuan mengelola waktu secara cerdas dan seimbang.