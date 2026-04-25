Fenomena kejahatan siber kembali menunjukkan wajah barunya. Kali ini, masyarakat dihadapkan pada maraknya “call hening”, panggilan misterius tanpa suara yang sekilas tampak sepele, namun menyimpan potensi ancaman serius.

Di tengah meningkatnya penetrasi digital, modus ini menjadi pintu masuk baru bagi pelaku kejahatan untuk menjaring korban.

Dosen Program Studi Ilmu Komputer IPB University, Heru Sukoco, menegaskan pentingnya kewaspadaan publik terhadap pola penipuan ini.

Ia mengingatkan, respons sederhana seperti mengangkat atau menelepon balik justru bisa membuka celah bagi pelaku.

“Jangan angkat, jangan telepon balik, blokir dan abaikan karena panggilan tersebut merupakan tahapan awal dari penipuan berbasis telepon,” tegasnya.

Modus Baru Social Engineering

Fenomena call hening merupakan bagian dari praktik social engineering yang kian berkembang.

Modus itu bekerja dengan cara yang tampak sederhana, di mana pelaku melakukan panggilan tanpa suara atau memutus sambungan dalam hitungan detik.

Namun di balik kesederhanaannya, terdapat tujuan yang lebih kompleks. Pelaku ingin memastikan apakah nomor tersebut aktif, memancing korban melakukan panggilan balik (call back), hingga mengumpulkan data awal untuk serangan lanjutan.

Risikonya pun tidak main-main. Nomor yang terdeteksi aktif berpotensi masuk dalam database target penipuan.

Dari sana, korban bisa diarahkan ke skema yang lebih berbahaya seperti pencurian one time password (OTP), phishing, bahkan terjebak dalam panggilan ke nomor premium dengan biaya tinggi.

Jangan Terjebak “Missed Call Bait”

Heru menekankan bahwa salah satu jebakan paling umum dalam modus ini adalah teknik missed call bait.

Pelaku sengaja meninggalkan panggilan tak terjawab agar korban penasaran dan melakukan panggilan balik.

“Tindakan ini adalah yang paling sering menjebak, karena banyak scam menggunakan teknik ‘missed call bait’,” ujarnya.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mengangkat panggilan dari nomor tidak dikenal, terutama yang berasal dari luar negeri atau memiliki kode mencurigakan.

Dalam banyak kasus, panggilan penting biasanya akan diikuti dengan pesan atau upaya kontak ulang.

Teknologi Bisa Jadi Tameng

Di tengah ancaman ini, teknologi justru dapat menjadi alat perlindungan. Penggunaan aplikasi pihak ketiga untuk mendeteksi nomor spam kini semakin relevan.

Selain itu, fitur bawaan ponsel seperti silence unknown callers atau pemblokiran nomor tak dikenal juga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Langkah itu bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan di era digital yang sarat risiko manipulasi data.

Heru juga memberikan peringatan penting jika panggilan terlanjur terangkat. Respons verbal yang tampak sederhana bisa menjadi celah baru bagi pelaku.

“Apabila panggilan terlanjur terangkat, hindari menjawab ‘ya’ karena suara tersebut dapat direkam dan disalahgunakan untuk manipulasi data pribadi seperti OTP, NIK, atau informasi perbankan,” sarannya.

Literasi Digital Jadi Kunci

Lebih dari sekadar langkah teknis, Heru menekankan pentingnya edukasi dalam keluarga.

Orang tua dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap manipulasi psikologis melalui telepon.

Kewaspadaan harus dibangun sejak dini: tidak panik, tidak mudah percaya, dan selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima.

Di tingkat yang lebih luas, fenomena ini juga menuntut peran aktif berbagai pihak. Operator telekomunikasi diharapkan mampu memfilter pola panggilan mencurigakan, sementara pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat basis data spam nasional.

Pada akhirnya, ancaman digital seperti call hening menunjukkan satu hal penting, yakni pertahanan pertama bukanlah teknologi canggih, melainkan kesadaran pengguna itu sendiri.