180 Nama Bayi Perempuan Islami 2 Kata Awalan A sampai Z yang Cantik dan Tidak Pasaran
Dewa Panggalih
Memilih nama untuk bayi perempuan sering jadi momen yang cukup panjang bagi kebanyak orang tua.
Bukan cuma soal terdengar indah, nama untuk buah hati ini juga mempertimbangkan arti dan makna di baliknya.
Maka dari itu, banyak orang tua ingin nama yang terasa ringan saat dipanggil, tapi tetap punya makna baik yang bisa jadi doa sepanjang hidup.
Nama bayi perempuan islami dengan dua kata kerap menjadi pilihan yang cukup populer karena terasa pas, tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu singkat.
Nama Bayi Perempuan Islami 2 Kata Awalan A-E
- Aisyah Zahra
- Amira Khadija
- Aulia Safira
- Azra Humaira
- Anisa Rahma
- Alya Salsabila
- Bintang Zahra
- Balqis Nabila
- Basyirah Rahma
- Basira Safira
- Bariyah Zahra
- Badiyah Nisa
- Citra Zahra
- Cempaka Nabila
- Cahaya Rahma
- Citra Safira
- Cahyani Zahra
- Cempaka Salsabila
- Dinda Zahra
- Dalia Nabila
- Dhiya Rahma
- Daria Safira
- Dhiya Salsabila
- Dalia Zahra
- Elina Zahra
- Eira Nabila
- Eshal Rahma
- Elma Safira
- Elya Salsabila
- Evania Zahra
Nama Bayi Perempuan Islami 2 Kata Awalan F-J
- Fatimah Zahra
- Fathia Nabila
- Farah Salsabila
- Fira Rahma
- Fauzia Safira
- Fadhila Zahra
- Ghina Zahra
- Ghazala Nabila
- Ghania Rahma
- Ghazira Safira
- Ghina Salsabila
- Ghania Zahra
- Hana Zahra
- Hafsa Nabila
- Haniya Rahma
- Hira Safira
- Humaira Salsabila
- Huda Zahra
- Imani Zahra
- Izzah Nabila
- Inara Rahma
- Iffah Safira
- Imani Salsabila
- Izzah Zahra
- Jannah Zahra
- Jihan Nabila
- Juwairiyah Rahma
- Jannah Safira
- Jihan Salsabila
- Juwairiyah Zahra
Nama Bayi Perempuan Islami 2 Kata Awalan K-O
- Khadija Zahra
- Khansa Nabila
- Karima Rahma
- Kanza Safira
- Kamilah Salsabila
- Khairunnisa Zahra
- Laila Zahra
- Latifa Nabila
- Liyana Rahma
- Lutfia Safira
- Laila Salsabila
- Latifa Zahra
- Maryam Zahra
- Mahira Nabila
- Muna Rahma
- Marwa Safira
- Maira Salsabila
- Mahira Zahra
- Nabila Zahra
- Naura Nabila
- Nayla Rahma
- Nasywa Safira
- Naura Salsabila
- Nayla Zahra
- Olla Zahra
- Omera Nabila
- Oryza Rahma
- Olla Safira
- Omera Salsabila
- Oryza Zahra
Nama Bayi Perempuan Islami 2 Kata Awalan P-T
- Putri Zahra
- Puspa Nabila
- Pertiwi Rahma
- Putri Safira
- Puspa Salsabila
- Pertiwi Zahra
- Qanita Zahra
- Qania Nabila
- Qanita Rahma
- Qania Safira
- Qanita Salsabila
- Qania Zahra
- Rania Zahra
- Rafiqa Nabila
- Rahma Rahma
- Raina Safira
- Rania Salsabila
- Rafiqa Zahra
- Safira Zahra
- Salsabila Nabila
- Syafira Rahma
- Sakinah Safira
- Shafira Salsabila
- Safira Zahra
- Tania Zahra
- Talitha Nabila
- Tasnim Rahma
- Tania Safira
- Talitha Salsabila
- Tasnim Zahra
Nama Bayi Perempuan Islami 2 Kata Awalan U-Z
- Ulya Zahra
- Ulfah Nabila
- Ulya Rahma
- Ulfah Safira
- Ulya Salsabila
- Ulfah Zahra
- Vania Zahra
- Vira Nabila
- Vania Rahma
- Vira Safira
- Vania Salsabila
- Vira Zahra
- Wafa Zahra
- Wafiya Nabila
- Wafa Rahma
- Wafiya Safira
- Wafa Salsabila
- Wafiya Zahra
- Yasmin Zahra
- Yumna Nabila
- Yasmin Rahma
- Yumna Safira
- Yasmin Salsabila
- Yumna Zahra
- Zahra Nabila
- Zahira Salsabila
- Zafira Rahma
- Zaina Safira
- Zoya Salsabila
- Zahra Zahira
Rangkaian Nama Bayi Perempuan Islami yang Cantik 2 Kata
- Alesha Mahveen
- Azrina Haleema
- Adiva Khairiyah
- Azzura Safwanah
- Amalia Rumaisha
- Alzena Wardah
- Fariha Munawwarah
- Fathiya Raudhah
- Fazeela Haniyah
- Faiza Shakira
- Fadwa Zayyanah
- Fariqa Lubna
- Hilya Rayhana
- Haneefa Zubaidah
- Haniya Salma
- Huma Jannah
- Haza Mahbubah
- Hilya Naeema
- Kamila Zaynah
- Karima Rihab
- Kanza Nashita
- Kamilah Wardiya
- Kanza Zahwah
- Karima Anbar
- Nayra Shafana
- Nazeera Lujain
- Nabila Zunaira
- Naeema Basmah
- Naira Raghda
- Nadhira Shaza