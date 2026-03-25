Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, berbagai alternatif produk “lebih aman” bermunculan, salah satunya rokok herbal.

Label “alami” dan “tanpa nikotin” kerap menjadi daya tarik utama, bahkan membuat sebagian orang percaya bahwa rokok jenis ini tidak berbahaya, atau setidaknya lebih ringan risikonya dibanding rokok konvensional.

Namun, benarkah demikian?

Anggapan tersebut terdengar masuk akal. Tapi… benarkah seperti itu jika dilihat dari sudut pandang sains?

Dalam video Behind the Science, Guru Besar FMIPA UI, Agustino Zulys, Prof. Dr. rer. nat. Agustino Zulys, M.Sc. dalam akun media sosialnya @prof.zulys, dikutip inilah.com, Rabu (25/3/2026), rokok herbal tidak kalah berbahayanya sebagaimana rokok biasa.

Ilusi “Alami” yang Menyesatkan

Rokoh herbal sering dianggap lebih aman karena tidak mengandung tembakau atau nikotin. Biasanya berisi bahan alami seperti lavender, ginseng, peppermint, atau cangkeh. Dari situ muncul klaim, rokok ini menyehatkan, bahkan bisa menyembuhkan.

Narasi “alami = aman” memang mudah diterima. Dalam kehidupan sehari-hari, bahan herbal sering diasosiasikan dengan pengobatan tradisional yang minim efek samping.

Namun, sains tidak melihat sesuatu hanya dari asal bahan, melainkan dari proses dan dampaknya terhadap tubuh.

Ketika Dibakar, Semuanya Berubah

Tapi sains tidak berhenti di bahan, melainkan melihat apa yang terjadi saat dibakar dan dihirup.

Ketika rokok herbal dibakar, yang masuk ke tubuh kita bukan lagi daun atau bunga, tapi asap hasil pembakaran. Dan asap itu bukan asap sederhana yang mengandung ribuan senyawa kimia berbahaya seperti karbon monoksida, senyawa aromatik polisiklik, nitrosamin, radikal bebas, tar, dan partikel halus PM2,5.

Di titik inilah, perbedaan antara rokok herbal dan rokok biasa menjadi kabur. Meski tanpa nikotin, zat beracun tetap terbentuk dari proses pembakaran.

Jadi, meskipun tanpa nikotin, tetap menghasilkan racun yang serupa bahayanya dengan rokok biasa.

Menurut Prof Zulys, penelitian juga menunjukkan bahwa menghirup asap rokok herbal dapat memicu gangguan metabolisme, penyakit kronis, hingga meningkatkan resiko kanker.

"Paparan terus-menerus bisa merusak paru-paru, menyebabkan inflamasi, dan menurunkan fungsi pernapasan," ujarnya.

Efek Psikologis yang Lebih Berbahaya

Yang lebih berbahaya adalah label herbal membuat orang merasa aman, lalu merokok lebih banyak. Akibatnya, total racun yang masuk justru makin besar.

Efek positif dari lavender yang menenangkan, misalnya, hanya berlaku dalam bentuk molekul murni, bukan setelah dibakar.

Di sinilah jebakan psikologis bekerja. Ketika seseorang merasa produk yang digunakan “lebih sehat”, kontrol diri cenderung menurun. Frekuensi konsumsi meningkat tanpa disadari, dan paparan zat berbahaya pun bertambah.

Fakta yang Sering Dilupakan

Begitu pula cengkeh atau peppermint setelah dibakar, senyawanya sudah rusak. Bahkan perlu diingat, tembakau sendiri juga berasal dari tanaman alias herbal. Jadi, tidak ada rokok yang aman.

Pernyataan ini menjadi penegasan penting: “herbal” bukan jaminan keamanan, apalagi jika melalui proses pembakaran. Dalam konteks ini, istilah herbal justru bisa menjadi alat pemasaran yang menyesatkan.

Kembali ke Hakikat Kesehatan

Apapun yang dibakar dan masuk ke paru-paru, berpotensi menjadi racun. Jangan mudah tertipu dengan label alami. Tubuh kita butuh oksigen dari udara yang bersih, bukan dari asap hasil pembakaran.

Kesimpulannya, rokok herbal bukanlah solusi sehat, melainkan ilusi yang dibungkus dengan narasi alami. Dalam perspektif sains, risiko tetap ada, bahkan bisa lebih besar jika disertai persepsi yang keliru.