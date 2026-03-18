Ketupat menjadi salah satu hidangan yang hampir selalu hadir saat Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Makanan berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman janur ini telah menjadi simbol kuliner Lebaran yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perayaan Idul Fitri, ketupat biasanya disajikan bersama berbagai lauk khas seperti opor ayam, rendang, sambal goreng kentang, tempe orek, hingga bihun kecap. Kehadirannya tidak hanya melengkapi meja makan, tetapi juga memperkuat tradisi kebersamaan dan rasa syukur.

Tradisi ketupat Lebaran memiliki makna budaya yang kuat. Selain menjadi bagian dari perayaan, hidangan ini mencerminkan nilai kekeluargaan yang terus dijaga di tengah masyarakat.

Di berbagai daerah, termasuk Bandung, sajian Lebaran kerap dikreasikan menjadi menu istimewa yang menghadirkan pengalaman kuliner berbeda saat momen perayaan.

Salah satunya di Plataran Bandung yang menghadirkan menu khas Lebaran dengan sentuhan modern namun tetap mempertahankan cita rasa tradisional.

"Tahun ini kami menyajikan menu spesial khas Lebaran dengan cita rasa autentik dan sentuhan berbeda yang tetap cocok untuk berbagai kalangan," kata Chef de partie Arif Saripudin.

Ragam Olahan Ketupat Lebaran

Ketupat tidak selalu disajikan dengan lauk yang sama setiap tahun. Kini, berbagai kreasi menu Lebaran menghadirkan variasi rasa yang lebih beragam.

Ketupat Lebaran menjadi salah satu sajian kekayaan tradisi Lebaran khas Nusantara dengan menggabungkan aneka menu pelengkap dari Jawa barat.

Selain ketupat, hidangan dapat dilengkapi dengan kentang balado udang serta telur pindang yang kaya rasa. Opor ayam yang gurih juga dapat dipadukan dengan kuah kari lontong yang hangat untuk menciptakan cita rasa khas Lebaran.

Pelengkap seperti orek tempe, sayuran, dan sambal kacang turut menyempurnakan sajian. Kombinasi tersebut tidak hanya menghadirkan kelezatan, tetapi juga bisa menjadi inspirasi menu Lebaran di rumah dengan tetap mempertahankan cita rasa tradisional.

Lontong Sayur Ikan Bilis sebagai Alternatif Menu Lebaran

Bagi yang ingin variasi selain ketupat, lontong sayur ikan bilis dapat menjadi pilihan saat Idul Fitri. Kuah lontong berwarna kuning memberikan sensasi rasa yang khas sebelum ditambahkan sambal ikan bilis.

Lontong sayur ikan bilis biasanya dijadikan sebagai sajian sarapan khas bersantan di tanah air. Agar memberikan sentuhan berbeda saat Lebaran menu ini bisa dijadikan alternatif pengganti ketupat lebaran.

Sambal ikan bilis memberikan tambahan tekstur dan cita rasa asin yang memperkaya hidangan. Menariknya, sambal ini tidak menghadirkan rasa pedas, sehingga cocok dinikmati oleh anak-anak maupun penikmat makanan nonpedas.

Menu ini juga dilengkapi dengan telur pindang untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam satu porsi.

Ayam Kayu Manis untuk Sajian Lebaran yang Berbeda

Selain menu klasik, kreasi ayam berbumbu kayu manis dapat menjadi pilihan hidangan Lebaran. Dari tampilannya, ayam terlihat berwarna merah, namun rasanya tidak pedas.

Menu rumahan seperti ayam kayu manis bisa menjadi sajian pelengkap saat Lebaran. Menu ini juga jarang ditemui dalam berbagai kesempatan.

Rempah kayu manis menjadi kunci utama yang menghadirkan perpaduan rasa gurih dan manis. Daging ayam dimasak hingga bumbu meresap sempurna, menghasilkan tekstur lembut dengan karakter rasa yang khas dan berbeda dari olahan ayam pada umumnya.

Tahu Goreng Kremes sebagai Pelengkap

Sajian pelengkap seperti tahu goreng kremes juga kerap hadir dalam menu Lebaran. Tahu sutera digoreng hingga matang dan dilapisi kremesan yang renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut di dalam.

Tekstur kriuk dari kremesan menjadi daya tarik utama, terutama saat disajikan hangat. Biasanya, tahu kremes dinikmati dengan sambal, namun dalam variasi tertentu dapat disajikan dengan serbuk balado sebagai tambahan rasa.

Brokoli Garlic untuk Menyeimbangkan Menu Bersantan

Di tengah dominasi hidangan bersantan saat Lebaran, brokoli garlic menjadi pilihan sayuran yang segar dan menyeimbangkan cita rasa.

Sekilas mirip seperti hidangan Cap Cay, namun menu Brokoli garlic yang memiliki cita rasa mirip dengan hidangan sapo tahu itu, dapat dinikmati saat Hari Raya.

Menu ini diolah dengan tumisan bawang putih hingga harum, kemudian ditambahkan brokoli, wortel, dan jamur kancing. Saus tiram dimasukkan menjelang akhir proses memasak untuk menghasilkan rasa gurih ringan.

Selain menambah variasi menu Lebaran, hidangan ini dapat menjadi alternatif sehat bagi keluarga.

Minuman Segar: Teh Leci dan Es Cincau

Sajian Lebaran tidak lengkap tanpa minuman segar. Teh leci dan es cincau menjadi pilihan yang cocok untuk menemani berbagai hidangan khas Idul Fitri.

Teh leci menghadirkan rasa manis dan aroma buah yang segar. Sementara es cincau memberikan sensasi dingin yang menyegarkan.