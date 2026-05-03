Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, membeberkan tiga program strategis yang dirancang untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus memperluas penetrasi pasar halal global.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengokohkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi Islam dunia.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam sebuah video sambutan pada Festival Syawal 1447 H yang diselenggarakan LPPOM MUI di Jakarta pad apekan ini.

Kegiatan bertema “Toko Bahan Baku Halal, Langkah Awal Menuju UMKM Tangguh” ini menjadi ruang strategis konsolidasi pelaku industri halal nasional.

Dalam kesempatan itu, Budi menegaskan, pemerintah telah menyiapkan tiga pilar utama kebijakan perdagangan.

"Pertama, pengamanan pasar dalam negeri guna memastikan produk lokal tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya.

Kedua, lanjut Budi, perluasan pasar ekspor untuk membuka akses lebih luas bagi produk halal Indonesia.

Ketiga, program “dari lokal untuk global” yang dirancang untuk mendorong UMKM naik kelas ke pasar internasional.

Budi menjelaskan, ketiga program tersebut merupakan komitmen nyata Kementerian Perdagangan dalam memperkuat ekosistem industri halal, baik di tingkat domestik maupun global.

Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume perdagangan, tetapi juga pada penguatan kualitas dan daya saing produk.

"Festival Syawal sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri halal di Indonesia. Kegiatan ini momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi Islam global," kata Budi.

Secara global, posisi Indonesia dalam ekonomi syariah menunjukkan tren yang kian menguat. Berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy 2025, Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia. Pencapaian ini tidak lepas dari pertumbuhan signifikan sektor ekspor halal nasional.

Budi mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, performa ekspor produk halal terus mengalami peningkatan. Bahkan pada 2025, nilai ekspor halal Indonesia mencatatkan rekor tertinggi sebesar 64,42 miliar dolar AS. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa produk halal Indonesia semakin diterima di pasar internasional.

Untuk mempercepat ekspansi tersebut, Kementerian Perdagangan juga menghadirkan berbagai fasilitas bagi pelaku usaha. Mulai dari klinik desain untuk memperkuat branding produk halal, kemitraan dengan ritel modern, hingga dukungan standardisasi dan pengendalian mutu.

Selain itu, pelaku usaha juga difasilitasi untuk mengikuti pitching dan business matching secara daring dengan mitra dari 33 negara.

Tak hanya itu, pemerintah turut mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam ajang perdagangan internasional.

Salah satunya melalui Trade Expo Indonesia ke-41 yang akan digelar pada 14–18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang. Pameran ini diharapkan menjadi pintu masuk strategis untuk memperluas jejaring pasar global.

Menutup sambutannya, Budi menyampaikan optimisme bahwa Festival Syawal yang diinisiasi LPPOM akan menjadi fondasi penting dalam membangun kejayaan industri halal Indonesia di masa depan.