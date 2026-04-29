Warteg naik kelas, harga melambung, estetika memikat, dan media sosial riuh mempromosikan. Tren warteg fancy kini bukan sekadar tempat makan, tapi simbol gaya hidup yang memicu FOMO di kalangan urban.

Namun di balik gemerlap tampilan dan euforia tersebut, muncul satu pertanyaan krusial apakah jaminan halal masih tetap terjaga.

Siapa sangka, etalase kaca dengan gorden vitrase yang dulu identik dengan kesederhanaan kini tampil dalam balutan estetika modern dan pencahayaan hangat di kawasan elit.

Transformasi warung tegal (warteg), warung makan rakyat yang lekat dengan harga terjangkau, menjadi warteg fancy bukan sekadar fenomena kuliner, tetapi juga cerminan perubahan selera, kelas sosial, dan perilaku konsumsi masyarakat urban.

Di tengah derasnya tren tersebut, muncul satu pertanyaan penting, di mana saat masyarakat terjebak FOMO kuliner, lalu bagaimana dengan jaminan halalnya?

Warteg sejak awal hadir sebagai solusi praktis bagi pekerja urban sejak dekade 1940-an. Lebih dari sekadar tempat makan, warteg menawarkan rasa aman: harga terjangkau, akses mudah, dan kepercayaan. Namun kini, konsep tersebut mengalami pergeseran signifikan.

Dilansir dari CNBC, jika biasanya uang Rp20.000 sudah cukup membuat perut kenyang, di warteg naik kelas ini pengunjung bahkan bisa merogoh kocek hingga Rp800.000 untuk makan bertiga.

Lonjakan harga tersebut menunjukkan bahwa warteg telah bertransformasi dari sekadar kebutuhan menjadi bagian dari gaya hidup.

Fenomena warteg fancy memperlihatkan bagaimana makanan sederhana direpresentasikan ulang menjadi pengalaman premium. Interior estetik, penyajian modern, hingga harga yang jauh lebih tinggi menjadikan warteg kini bukan hanya soal makan, tetapi juga simbol status dan konten media sosial.

Di sinilah FOMO (Fear of Missing Out) memainkan peran besar, mendorong masyarakat untuk mencoba tanpa selalu mempertimbangkan aspek fundamental, termasuk halal.

Padahal, semakin kompleks sebuah bisnis kuliner, semakin banyak pula titik kritis kehalalan yang harus diperhatikan.

Mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, penggunaan alat masak, hingga potensi kontaminasi silang (cross-contamination).

Dalam konteks warteg fancy, bahan mungkin berasal dari berbagai supplier, dan proses pengolahan bisa melibatkan sistem dapur modern yang lebih dinamis.

Berbeda dengan warteg tradisional yang mengandalkan kedekatan emosional dan asumsi “masakan rumahan pasti halal”, warteg fancy membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis. Asumsi tidak lagi cukup.

Di sinilah sertifikasi halal menjadi sangat penting sebagai bentuk jaminan yang terverifikasi.

VP Corporate Secretary LPPOM, Raafqi Ranasasmita, menegaskan pentingnya hal ini. Menurutnya, transformasi warteg menjadi konsep yang lebih modern adalah bagian dari dinamika industri kuliner.

Namun, lanjut dia, pelaku usaha harus memahami bahwa peningkatan nilai estetika dan harga harus sejalan dengan peningkatan komitmen terhadap jaminan halal.

“Halal bukan sekadar atribut, melainkan sistem yang harus dijaga secara konsisten,” jelas Raafqi dalam siaran pers LPPOM yang diterima inilah.com, Rabu (27/4/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan inovasi tidak boleh mengorbankan prinsip. Justru, ketika sebuah usaha kuliner naik kelas, tanggung jawabnya terhadap konsumen, terutama dalam hal jaminan halal, harus semakin kuat.

Di sisi lain, konsumen juga memiliki peran penting. Tren warteg fancy yang viral seringkali membuat masyarakat terjebak dalam euforia sesaat.

Padahal, kesadaran halal harus tetap menjadi prioritas. Konsumen tidak cukup hanya terpikat oleh tampilan visual atau popularitas di media sosial, tetapi perlu lebih kritis dalam memilih.

Memeriksa label halal, memastikan sertifikasi resmi, serta memahami asal-usul produk adalah langkah sederhana yang dapat dilakukan.

Literasi halal menjadi kunci agar konsumen tidak sekadar menjadi pengikut tren, tetapi juga pengambil keputusan yang bijak.

“Fenomena warteg fancy pada akhirnya mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat modern. Namun, di tengah perubahan ini, nilai halal tidak boleh menjadi pelengkap semata melainkan fondasi utama,” ungkap Raafqi.