Lebaran tanpa petasan dan kembang api menghadirkan suasana yang lebih nyaman, aman, dan khusyuk bagi masyarakat.

Tradisi yang selama ini identik dengan bunyi ledakan keras mulai ditinggalkan, seiring meningkatnya kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, yang juga dikenal sebagai Lebaran, selama ini kerap diwarnai dengan berbagai tradisi lokal, termasuk kebiasaan menyalakan petasan dan kembang api.

Meski dianggap sebagai bagian dari kemeriahan, tradisi ini diduga merupakan hasil asimilasi budaya, salah satunya dari masyarakat Tionghoa.

Dalam praktiknya, tradisi tersebut kerap berkembang menjadi ajang persaingan. Masyarakat berlomba-lomba menyalakan petasan dengan daya ledak tinggi dan suara yang lebih keras. Akibatnya, bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya serius.

Suara petasan yang memekakkan telinga sering kali membuat kaget, bahkan menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Lebih dari itu, tidak sedikit kasus yang berujung pada korban jiwa, baik dari kalangan pengguna maupun produsen, khususnya industri rumahan.

Sejumlah insiden ledakan petasan bahkan pernah menghancurkan rumah warga dan melukai masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus, korban jiwa tidak dapat dihindari, menjadikan tradisi ini sebagai ancaman nyata bagi keselamatan.

Pemerintah melalui aparat kepolisian telah berulang kali mengeluarkan larangan pembuatan dan penggunaan petasan, terutama menjelang dan saat Lebaran.

Larangan ini diperkuat oleh pandangan ulama yang menyatakan, menyalakan, terlebih memproduksi petasan, hukumnya haram karena lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat.

Namun demikian, perubahan perilaku masyarakat tidak terjadi secara instan. Bunyi petasan masih kerap terdengar pada malam takbiran hingga hari pelaksanaan salat Idul Fitri, meskipun intensitasnya mulai berkurang di sejumlah daerah.

Bondowoso Jadi Contoh Perubahan

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada Lebaran 2026 menjadi salah satu contoh daerah yang mulai mengalami perubahan signifikan. Suasana Lebaran di wilayah ini relatif lebih sepi dari suara petasan, khususnya di kawasan perkotaan.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya jalanan dipenuhi sisa kertas petasan, kini pemandangan tersebut hampir tidak terlihat.

Lingkungan menjadi lebih bersih dan tertib, mencerminkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin sadar akan dampak negatif petasan.

Masyarakat mengaku lebih nyaman merayakan Lebaran tanpa gangguan suara ledakan. Kaum perempuan, khususnya, berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak menyalakan maupun memproduksi petasan. Imbauan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa risiko kerusakan dan bahaya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid secara aktif melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk mengingatkan warga agar menjauhi petasan.

Ia mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai tanda kemajuan kualitas sumber daya manusia.

Dari Hiburan Jadi Ancaman

Awalnya, petasan mungkin dianggap sebagai bentuk hiburan. Namun dalam perkembangannya, tradisi ini justru lebih banyak menimbulkan keresahan. Risiko cedera hingga kematian membuatnya sulit lagi dibenarkan, baik dari sisi keselamatan maupun nilai sosial.

Selain itu, penggunaan petasan juga dinilai sebagai pemborosan secara ekonomi. Uang yang digunakan untuk membeli atau membuat petasan pada hakikatnya habis tanpa manfaat yang jelas.

Dalam perspektif nilai agama, perbuatan yang sia-sia dan merugikan diri sendiri tidak sejalan dengan semangat Idul Fitri. Lebaran seharusnya menjadi momentum kembali kepada kesucian, setelah sebulan penuh menahan hawa nafsu selama Ramadhan.

Menuju Lebaran yang damai dan khusyuk

Mengurangi hingga meninggalkan tradisi petasan menjadi langkah penting dalam menciptakan suasana Lebaran yang lebih damai.

Gema takbir yang mengagungkan nama Allah tidak lagi terganggu oleh suara ledakan.

Para orang tua pun tidak lagi dihantui kekhawatiran akan keselamatan anak-anaknya. Kaum perempuan juga merasa lebih tenang tanpa rasa cemas terhadap anggota keluarga yang bermain petasan.

Secara sosial, perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai bergerak menuju budaya yang lebih aman, tertib, dan beradab.

Secara ekonomi, berkurangnya permintaan akan petasan juga akan berdampak pada menurunnya produksi.

Dengan demikian, jika kesadaran ini terus tumbuh, bukan tidak mungkin tradisi berbahaya tersebut akan benar-benar hilang.