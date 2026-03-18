Euforia makan besar saat Lebaran sering kali menjadi bumerang bagi kesehatan. Peralihan drastis dari pola puasa Ramadan ke kebiasaan makan berlebihan tanpa kontrol perlu diwaspadai agar tidak memicu penyakit.

Pemerhati gizi, Rimbawan mengingatkan bahwa tubuh manusia butuh adaptasi. Sayangnya, banyak orang justru langsung "balas dendam" dengan menyantap makanan tinggi kalori, lemak, gula, dan garam secara ugal-ugalan.

“Peralihan dari berpuasa ke bersantap dapat menjadi tantangan bagi kesehatan kita. Setelah mengakhiri puasa, banyak orang segera kembali pada kebiasaan makan sebelumnya, bahkan secara berlebihan seperti makan terlalu banyak serta mengonsumsi makanan tinggi kalori, lemak, gula, dan garam,” ujar Rimbawan dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/3/2026).

Sistem pencernaan yang sudah terbiasa terjaga selama sebulan penuh tidak bisa langsung dipaksa bekerja keras memproses makanan berat. Jika dipaksakan, risiko gangguan pencernaan seperti diare hingga ancaman penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung bakal meningkat.

Penelitian menunjukkan perubahan pola makan ekstrem saat libur Lebaran bisa memicu risiko diabetes. Solusinya, masyarakat diminta mengubah pola makan secara bertahap dengan gizi seimbang, sayur, buah, karbohidrat, lemak sehat, dan protein. Protein menjadi kunci penting untuk mengatur nafsu makan dan menjaga otot.

Tak hanya soal makanan, aktivitas fisik seperti jalan kaki atau olahraga ringan tetap harus dilakukan. Pengendalian porsi makan juga mutlak diperlukan; berhenti sebelum terlalu kenyang.

Siasat Menolak Hidangan di Rumah Kerabat

Tantangan terberat saat silaturahmi adalah suguhan tuan rumah yang biasanya sarat lemak dan gula. Rimbawan menyarankan agar masyarakat berani bersikap tegas demi kesehatan meski tetap dengan cara yang santun.

“Pertahankan gaya hidup sehat dan nikmati Lebaran secara seimbang untuk mengurangi risiko penyakit kronis. Gaya hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup serta membuat kita lebih produktif,” kata Rimbawan.