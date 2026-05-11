Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, menegaskan, bonus demografi yang tengah dialami daerahnya merupakan peluang strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Benua Etam.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Wahyuni dalam kegiatan penutupan Kaltim Halal Festival (KalaFest) yang digelar di pelataran Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center, Senin (11/5/2026).

Dalam forum itu, ia menyoroti dominasi generasi muda dalam struktur demografi Kalimantan Timur saat ini.

Menurut Sri Wahyuni, komposisi penduduk yang didominasi usia produktif harus direspons dengan langkah strategis, terutama melalui peningkatan literasi ekonomi syariah sejak dini.

Hal tersebut dinilai penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang akan menjadi penggerak utama ekonomi daerah di masa mendatang.

"Jumlah penduduk muda di Kaltim lebih banyak dibandingkan usia tua. Jika anak muda sekarang sudah memahami ekonomi syariah, maka 10 hingga 20 tahun mendatang, merekalah yang akan mengendalikan roda perekonomian Kalimantan Timur,” ujar dia dalam acara upacara penutupan Kaltim Halal Festival (KalaFest).

Lebih jauh, ia menegaskan bonus demografi tidak otomatis menjadi kekuatan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang produktif dan mandiri.

Oleh sebab itu, investasi pada pendidikan dan literasi ekonomi berbasis syariah menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Wahyuni juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas komitmen berkelanjutan dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Ia menilai keberhasilan KalaFest tidak lepas dari kolaborasi multipihak, termasuk lembaga pendamping produk halal UMKM, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta berbagai mitra strategis lainnya.

"Festival ini menjadi besar karena dukungan kolektif. Hal yang paling menarik adalah melihat antusiasme anak muda kita yang mulai memiliki literasi mumpuni tentang ekonomi dan keuangan syariah,” katanya menambahkan.

Tak hanya menyoroti aspek literasi, Sri Wahyuni juga mengapresiasi para pelaku UMKM yang terus meningkatkan kualitas produknya melalui sertifikasi halal.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan daya saing produk di pasar, tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.

Ia menilai, penguatan sektor UMKM berbasis halal dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Di akhir pernyataannya, Sri Wahyuni berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun dalam KalaFest dapat terus berlanjut demi kemajuan Kalimantan Timur.