Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, perhatian terhadap kualitas pelaksanaan ibadah kurban semakin menguat. Tidak hanya soal keabsahan secara syariat, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, keamanan, dan etika terhadap hewan.

Hal tersebut disoroti oleh Dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Cuk Tri Noviandi.

Ia menegaskan pelaksanaan kurban harus mengedepankan prinsip halal, aman, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam praktik di lapangan.

"Kurban itu bukan sekadar menyembelih, tetapi bagaimana kita memastikan hewan diperlakukan dengan baik, prosesnya aman bagi manusia, dan hasilnya layak dikonsumsi," kata Noviandi dalam keterangan di Yogyakarta, Sabtu (9/5/2026).

Risiko Salah Penanganan Hewan

Menurut Noviandi, masih banyak kesalahan yang terjadi dalam praktik penyembelihan hewan kurban di masyarakat.

Kesalahan tersebut mencakup penanganan hewan sebelum disembelih hingga proses pemotongan yang tidak sesuai standar.

"Kesalahan dalam penanganan hewan sering terjadi di lapangan, mulai dari hewan yang stres hingga proses penyembelihan yang tidak sesuai standar," ujarnya.

Ia mengingatkan, kondisi hewan yang tidak prima dapat berdampak langsung pada kualitas daging yang dihasilkan, sekaligus berisiko bagi kesehatan panitia kurban.

UGM Gelar Pelatihan Kurban

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Fakultas Peternakan UGM menginisiasi pelatihan khusus bagi panitia kurban dan masyarakat umum.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan teknis dalam pelaksanaan kurban yang sesuai standar.

Pelatihan itu menjadi penting mengingat kebutuhan masyarakat terhadap kurban yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga aman dan higienis terus meningkat setiap tahunnya.

"Tak sekadar teori, pelatihan juga membekali peserta dengan pengetahuan lengkap mulai dari fikih kurban hingga praktik penanganan hewan dan pengelolaan daging yang sesuai standar kesehatan," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof Budi Guntoro dalam kesempatan yang berbeda.

Praktik Higienis hingga Ramah Lingkungan

Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi konseptual, tetapi juga praktik langsung. Mulai dari teknik penyembelihan yang benar, distribusi daging, hingga pemisahan antara daging dan jeroan.

Peserta juga diajarkan penggunaan alat pelindung seperti sarung tangan, serta dianjurkan menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti besek bambu sebagai pengganti plastik.

"Melalui kegiatan ini, diharap para peserta bisa melanjutkan pada proses sertifikasi kompetensi yang selama ini telah dilakukan UGM. Sertifikasi ini akan diperlukan jika nantinya makanan masuk pada ranah diperjualbelikan kepada khalayak," katanya.

Ancaman Kontaminasi Daging

Sementara itu, Dosen Fakultas Peternakan UGM Rio Olympias Sujarwanto menyoroti pentingnya pengelolaan daging kurban secara higienis untuk mencegah risiko penularan penyakit.

Ia menegaskan bahwa daging sangat rentan terhadap kontaminasi jika tidak ditangani dengan benar.

"Daging itu sangat mudah terkontaminasi. Penanganan yang salah, seperti meletakkan di tanah atau menggunakan wadah tidak aman, bisa meningkatkan jumlah kuman secara drastis," katanya.

Momentum Idul Adha bukan hanya menjadi simbol ketaatan spiritual, tetapi juga ujian tanggung jawab sosial dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.