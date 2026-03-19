Penyembelihan ayam bukan sekadar proses teknis dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga menyangkut aspek kehalalan yang sangat krusial dalam Islam.

Di balik daging ayam yang tersaji di meja makan, terdapat serangkaian prosedur yang harus dipenuhi agar statusnya benar-benar halal dan thayyib.

Dalam kajian yang dirilis MUIDigital dikutip inilah.com, Kamis (19/3/2026), disebutkan bahwa titik kritis dalam proses memperoleh daging ayam terletak pada tahap penyembelihan. Hal ini seringkali luput dari perhatian masyarakat, padahal menjadi penentu utama kehalalan produk.

“Salah satu syarat pemotongan halal adalah memotong atau menyayat 3 saluran yaitu saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah kiri dan kanan yang ada di bagian leher,” kata Dr. Henny Nuraini, staf pengajar Fakultas Peternakan IPB.

Pernyataan tersebut menegaskan, kesempurnaan sayatan menjadi kunci. Kesalahan kecil dalam posisi penyembelih atau posisi ayam dapat menyebabkan salah satu saluran tidak terpotong, sehingga berpotensi menggugurkan kehalalan.

Anatomi Ayam Jadi Penentu Kehalalan

Dr Henny menjelaskan, struktur tubuh ayam berbeda dengan hewan ruminansia seperti sapi, kambing, atau domba. Perbedaan ini membuat teknik penyembelihan ayam membutuhkan pemahaman khusus.

Ia mengungkapkan, ayam memiliki leher yang relatif panjang dengan jumlah ruas tulang antara 13 hingga 14.

“Cara menghitung tulang leher dimulai pada tulang leher yang berbatasan langsung dengan tengkorak hingga ruas yang berbatasan dengan tulang punggung bagian dada (os vertebrae thorachales),” jelasnya.

Struktur itu memungkinkan leher ayam bergerak fleksibel. Namun di balik fleksibilitas tersebut, terdapat kanal pelindung pembuluh darah yang justru menyulitkan proses penyembelihan jika tidak dilakukan dengan tepat.

“Pembuluh darah ini baru keluar dari hemmal canal pada tulang leher ke empat kemudian berpisah sempurna pada tulang leher ketiga dan berjalan menuju ke sisi kiri dan kanan leher,” ungkap Dr Henny.

Inilah yang menjadi alasan mengapa teknik penyembelihan ayam tidak bisa disamakan dengan hewan lain.

Posisi Penyembelihan: Antara Syariah dan Ihsan

Dalam praktiknya, ayam dapat disembelih dalam posisi tergantung karena tidak memiliki diafragma. Berbeda dengan sapi atau kambing yang harus direbahkan.

Namun demikian, aspek ihsan atau perlakuan baik terhadap hewan tetap menjadi prinsip utama.

Kesalahan posisi justru sering terjadi di lapangan. Salah satunya adalah memutar leher ayam agar mudah dijangkau pisau.

“Tindakan memutar leher dan kepala seperti ini tidak sesuai dengan prinsip ihsan dalam penyembelihan karena berpotensi menyakiti ayam akibat leher yang terpelintir serta berpotensi menyebabkan dislokasi persendian antar tulang leher,” ujarnya.

Tak hanya itu, kesalahan teknik ini juga berisiko membuat salah satu pembuluh darah tidak terpotong.

“Sering sekali dijumpai ada satu buluh darah yang tidak terpotong yaitu arteri carotis kanan karena posisinya jauh terhadap pisau,” kata Dr Henny.

Standar Halal: Bukan Sekadar Sembelih

Proses penyembelihan ayam halal ternyata tidak berhenti pada satu tahap saja. Ada tiga fase penting yang harus diperhatikan, yakni pra-penyembelihan, saat penyembelihan, dan pasca-penyembelihan.

Pada tahap awal, ayam harus dipastikan sehat melalui pemeriksaan ante mortem, diistirahatkan, dan dipuasakan.

Saat penyembelihan, aspek teknis menjadi sangat penting, termasuk penggunaan pisau tajam dan keterampilan juru sembelih.

“Pisau yang tajam memiliki mata pisau tunggal, lurus dan halus serta tidak bergerigi, berlubang, atau memiliki kerusakan,” jelasnya.

Sementara setelah penyembelihan, darah harus dibiarkan keluar secara maksimal sebelum masuk ke tahap pengolahan berikutnya.

Syarat Sah Penyembelihan dalam Islam

Dalam panduan yang dirilis otoritas terkait, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar penyembelihan dianggap sah secara syariah, di antaranya:

Penyembelih harus Muslim, baligh, dan berakal sehat

Ayam dalam kondisi hidup, sehat, dan bersih.

Mengucapkan basmalah saat menyembelih.

Memutus tiga saluran utama dengan satu kali sayatan.

Tidak memutus tulang leher.

Memastikan kematian akibat proses penyembelihan.

Salah satu poin penting yang sering diabaikan adalah memastikan darah keluar sempurna.

“Darah ayam dibiarkan keluar dengan waktu minimal 3 menit sebelum proses berikutnya,” kata Dr Henny.

Antara Halal dan Thayyib

Lebih dari sekadar halal, Islam juga menekankan aspek thayyib, yakni baik dan berkualitas. Oleh karena itu, perlakuan terhadap hewan sebelum dan sesudah penyembelihan juga menjadi bagian dari standar yang harus dipenuhi.

Panduan dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian serta SNI 99002:2016 menjadi rujukan penting dalam memastikan proses ini berjalan sesuai prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Pada akhirnya, kesadaran masyarakat menjadi faktor penentu. Tanpa pemahaman yang benar, praktik penyembelihan berpotensi menyimpang dari syariat.