Sepasang pengantin duduk khidmat di meja akad, menyatukan janji suci dalam suasana penuh haru. Namun, pernikahan ini bukan sekadar prosesi biasa. Ada makna unik dan pesan ekologis yang terselip dalam ijab kabul antara Vicky Rio Wimbi Utomo dan Feronika Parastuti.

Dipandu oleh Penghulu KUA Kaliori Ahmad Asmui, ijab kabul pun berlangsung: "Saya nikahkan dan saya kawinkan Saudara Vicky Rio Wimbi Utomo dan Feronika Parastuti binti Parmin dengan mas kawin uang sebesar Rp2.932.000 dan dua buah pohon mangga dibayar tunai." "Saya terima nikah dan kawinnya Feronika Parastuti binti Parmin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai."

Ya, mahar pernikahan yang diberikan bukan hanya uang, tetapi juga sepasang bibit pohon mangga, sebuah simbol yang sarat makna kehidupan dan keberlanjutan.

Mahar Unik Sarat Filosofi

Dalam siaraan pers Kemenag dikutip inilah.com, Senin (6/4/2026), peristiwa tersebut terjadi dalam momen pernikahan mereka di rumah mempelai wanita di Desa Sambiyan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Minggu (29/3/2026) pagi.

Vicky, seorang jurnalis media Lingkar Jateng asal Pati, sengaja memilih mahar tak biasa ini bukan tanpa alasan.

Menurut penuturan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Moh. Mukson, ide tersebut bermula saat Vicky berkonsultasi terkait rencana pernikahannya.

Dalam perbincangan itu, Mukson memperkenalkan konsep Ekoteologi yang tengah digencarkan melalui program MELATI (Madrasah Ekoteologi Lestarikan Alam dan Tingkatkan Iman).

Ketertarikan Vicky pada konsep tersebut mendorongnya mengadopsi nilai-nilai ekologis dalam momen sakral hidupnya. Ia pun mantap menjadikan pohon sebagai bagian dari mahar pernikahan.

Menurut Vicky, pilihan pohon mangga bukan sekadar simbol, melainkan doa dan harapan untuk kehidupan rumah tangga yang akan dijalani bersama.

"Kenapa saya memilih pohon mangga sebagai mahar? Karena bagi saya, pohon mangga adalah simbol harapan untuk saya bisa merawat tanaman sebagaimana saya bisa merawat istri dan keluarga saya nantinya," kata Vicky.

Pohon mangga ini, lanjut dia, nanti juga akan berbuah sebagaimana istrinya nanti melahirkan keturunan saya.

"Pohon mangga ini akan bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana keluarga saya nanti akan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa ini," tuturnya.

Lebih dari sekadar pemberian, Vicky memaknai mahar tersebut sebagai amanah kehidupan yang harus dijaga, dirawat, dan ditumbuhkan agar membawa keberkahan.

Ekoteologi Kemenag Kian Menggema

Langkah Vicky mendapat apresiasi dari Moh. Mukson. Ia menilai tindakan tersebut sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan yang sejalan dengan program Ekoteologi yang sedang dikembangkan.

"Kami sangat mengapresiasi langkah mas Vicky ini , karena telah turut menjaga kelestarian alam, utamanya di Kabupaten Rembang," kata Mukson.

Dia berharap, inisiatif tersebut bisa menjadi inspirasi bagi para calon pengantin lainnya untuk mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam prosesi pernikahan mereka.

Program MELATI sendiri telah diluncurkan sejak tahun lalu dan mendapat respons positif dari masyarakat. Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Rembang bahkan telah mengimplementasikan konsep ini dalam berbagai bentuk.

KUA Kragan, misalnya, mengajak calon pengantin menanam bibit pohon sebagai bagian dari mahar. Sementara KUA Bulu menjalankan program Janur Melengkung (Jaga Nusantara, Keluarga Peduli Lingkungan) yang telah diikuti puluhan pasangan pengantin.

Setiap pasangan didorong menanam pohon sebagai simbol komitmen memasuki kehidupan baru yang tidak hanya berorientasi pada keluarga, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

"Seiring dengan waktu, harapannya seluruh KUA bisa mendorong para Catin untuk menyumbang bibit pohon atau menanam pohon saat melaksanakan akad nikah. Bisa sebagai mahar, bisa juga bukn sebgai mahar," ucap Mukson.

Dari Akad ke Aksi Nyata

Fenomena mahar pohon yang dilakukan Vicky bukan sekadar tren unik, melainkan representasi dari pergeseran kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan.

Pernikahan tak lagi hanya menjadi simbol penyatuan dua insan, tetapi juga momentum untuk menanam nilai-nilai keberlanjutan.

Di tengah krisis iklim global, langkah kecil seperti menanam pohon dalam momen sakral pernikahan bisa menjadi gerakan besar jika diikuti banyak orang.