Seringkali, perbincangan tentang keharaman babi di kalangan umat Islam berhenti pada alasan klasik, yaitu hewan tersebut dianggap kotor, membawa cacing pita, dan hidup di lingkungan yang tidak higienis.

Narasi tersebut kemudian diterima begitu saja sebagai dasar logis dari larangan syariat. Namun, benarkah sesederhana itu?

Di era sains modern, penjelasan semacam ini justru mulai dipertanyakan. Teknologi telah berkembang pesat, bakteri patogen dapat dimusnahkan, parasit seperti cacing pita bisa dieliminasi, bahkan standar kebersihan peternakan mampu dikontrol secara ketat.

Fakta tersebut menimbulkan satu pertanyaan mendasar: jika alasan kebersihan bisa diatasi, lalu apa sebenarnya dasar keharaman babi dalam Islam?

Sains dan Batas Penjelasannya

Penjelasan menarik datang dari Prof. Dr. rer. nat. Agustino Zulys, M.Sc., Guru Besar FMIPA UI, yang dikutip inilah.com dalam konten #BehindTheScience, Minggu (12/4/2026).

Ia menegaskanalasan-alasan umum seperti penyakit atau perilaku biologis babi tidak sepenuhnya kuat secara ilmiah.

“Namun, jujur, sebagai ilmuwan, alasan-alasan ini tidak sepenuhnya kuat secara ilmiah. Karena teknologi modern bisa mensterilkan bakteri patogen, menghilangkan cacing pita,” ujar Prof Zulys.

Pernyataan tersebut menjadi titik penting bahwa sains belum mampu memberikan jawaban final terkait keharaman babi.

Bahkan, jika dibandingkan, ada hewan lain yang hidup dalam kondisi serupa, kotor atau memiliki perilaku biologis menyimpang, namun tetap halal untuk dikonsumsi.

Maqasid Syariah, Kerangka Lebih Besar

Dalam Islam, setiap hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dalam sistem besar yang dikenal sebagai maqasid syariah, tujuan-tujuan utama syariat yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Artinya, halal dan haram bukan sekadar soal manfaat atau mudarat yang tampak secara kasat mata. Ada dimensi yang lebih dalam, yang tidak selalu bisa dijangkau oleh logika atau eksperimen ilmiah.

Dalam konteks tersebut, keharaman babi bukan sekadar persoalan medis atau higienitas, tetapi merupakan bagian dari sistem ilahiah yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, termasuk aspek yang mungkin belum terungkap oleh sains.

DNA Babi dan Manusia Punya Kemiripan, Fakta yang Menggelitik

Menariknya, riset ilmiah justru membuka perspektif baru yang lebih kompleks. Studi menunjukkan kemiripan DNA antara manusia dan babi mencapai sekitar 98 persen.

Beberapa organ babi, seperti jantung, ginjal, dan kulit, memiliki struktur yang sangat mirip dengan manusia. Hal ini bahkan dimanfaatkan dalam teknologi xenotransplantation, seperti yang dilakukan oleh University of Maryland School of Medicine, di mana organ babi ditransplantasikan ke tubuh manusia dan mampu memperpanjang hidup pasien hingga dua bulan.

Temuan tersebut mengarah pada satu kesimpulan menarik secara biologis, babi adalah salah satu hewan yang paling dekat dengan manusia.

Antara Sains dan Etika

Dari sudut pandang ini, muncul pertanyaan filosofis yang lebih dalam, jika suatu saat teknologi rekayasa genetika berkembang pesat dan organ babi semakin “manusiawi”, apakah mengonsumsi babi bisa mendekati konsep kanibalisme semu?

Pertanyaan tersebut memang belum memiliki jawaban pasti. Namun, ini membuka ruang refleksi, keharaman babi mungkin memiliki dimensi yang jauh melampaui sekadar alasan kesehatan.

Iman Melampaui Pembuktian

Pada akhirnya, sains memiliki keterbatasan. Ia adalah alat untuk memahami sunatullah, hukum-hukum alam yang diciptakan Allah. Namun, tidak semua hal dapat dijelaskan secara tuntas oleh sains, terutama yang berkaitan dengan wahyu dan keyakinan.

“Sains adalah proses memahami sunatullah, bisa semakin menguatkan keyakinan, tapi tidak selalu menjadi dasar utama ketaatan,” tutur Prof Zulys.

Menurutnya, dalam Islam, ketaatan tidak menunggu pembuktian laboratorium. Seorang Muslim tunduk karena yakin bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk hal-hal yang belum mampu dijangkau oleh akal manusia.