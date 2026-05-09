Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan syariah melalui gelaran Kaltim Halal Festival (Kalafest) 2026.

Agenda tahunan itu bukan sekadar pameran, tetapi menjadi etalase strategis penguatan ekosistem halal yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis transformasi digital.

Festival yang berlangsung pada 8–10 Mei 2026 di Islamic Center Samarinda ini mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital.

Tema tersebut mencerminkan arah baru pengembangan ekonomi syariah yang tidak hanya berbasis nilai, tetapi juga inovasi.

Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Jajang Hermawan, menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam membangun ekosistem yang kokoh.

"Bank Indonesia bersama pemda, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kaltim, serta seluruh mitra strategis berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kaltim," kata Jajang Hermawan di Samarinda, Sabtu (9/5/2026).

Wadah Kolaborasi Menuju Fesyar KTI

Kalafest yang rutin digelar sejak 2024 kini berkembang menjadi platform kolaboratif yang merangkum berbagai program strategis ekonomi syariah.

Tidak hanya berskala lokal, Kalafest juga menjadi bagian penting dari rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia.

Beragam agenda dihadirkan untuk menjangkau berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat umum.

Di antaranya Sharia Forum, Flagship Seminar, Sharia Expo dan Bazaar Syariah, Sharia Competitions, hingga Business Matching Pembiayaan Syariah dan Gerakan Pangan Murah.

Tidak hanya itu, sentuhan dakwah dan hiburan religi turut memperkuat nuansa festival. Tabligh Akbar menghadirkan Ustadz Maulana pada Sabtu malam, disusul seremoni penutupan yang dimeriahkan oleh Haddad Alwi.

150 UMKM Halal Tampil, Pembiayaan Syariah Didorong

Salah satu kekuatan utama Kalafest 2026 adalah keterlibatan 150 UMKM terkurasi dan telah mengantongi sertifikasi halal.

Kolaborasi antara KDEKS Kaltim, BI Kaltim, dan Bankaltimtara Unit Usaha Syariah menjadi bukti konkret komitmen penguatan sektor riil berbasis halal.

Tak berhenti pada pameran, penguatan UMKM juga dilakukan melalui berbagai inisiatif strategis. Mulai dari peningkatan literasi wakaf, pengembangan ekosistem pangan halal, pendampingan sertifikasi halal, hingga skema "business matching" untuk membuka akses pembiayaan syariah yang lebih luas.

Langkah ini menjadi krusial di tengah tantangan global, di mana UMKM dituntut tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas melalui inovasi dan akses permodalan yang berkelanjutan.

Kaltim Bidik Pusat Industri Halal

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memberikan apresiasi atas sinergi lintas lembaga dalam penyelenggaraan Kalafest tahun ini.

"Ekonomi syariah tidak lagi hanya menjadi alternatif, tetapi telah berkembang menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan," ujar Seno.

Ia menegaskan, posisi strategis Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara membuka peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dan ekonomi syariah di kawasan Kalimantan hingga Indonesia Timur.

Potensi tersebut ditopang oleh kekuatan sektor industri halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta komitmen pemerintah daerah dalam mendorong UMKM halal agar semakin kompetitif di pasar nasional maupun global.

Momentum Transformasi Ekonomi Syariah

Kalafest 2026 menjadi penanda bahwa ekonomi syariah di daerah tidak lagi berjalan sporadis, melainkan bergerak dalam kerangka besar yang terintegrasi.

Sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis nilai keadilan dan keberlanjutan.