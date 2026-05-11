Perhelatan Kaltim Halal Festival (KalaFest) 2026 yang berlangsung pada 8–10 Mei 2026 di Samarinda dan sejumlah daerah lain di provinsi tersebut mencatat capaian signifikan.

Festival itu membukukan transaksi sebesar Rp670 juta serta penyaluran pembiayaan syariah mencapai Rp3,29 miliar, menandai geliat kuat ekonomi syariah di wilayah Bumi Etam.

Pelaksana harian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto, menegaskan bahwa KalaFest 2026 merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah tersebut.

"Festival halal ini menghadirkan berbagai inisiatif strategis untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam," ujar Bayuadi saat acara penutupan di pelataran Masjid Baitul Muttaqien, Senin (11/5/2026).

Tidak hanya terpusat di Samarinda, festival halal tahun ini juga menjangkau berbagai daerah seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, Berau, hingga Mahakam Ulu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak.

Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerataan manfaat ekonomi syariah hingga ke berbagai wilayah.

Puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal turut ambil bagian dalam kegiatan itu.

Hasilnya, total nilai penjualan mencapai Rp670.034.600, mencerminkan daya beli masyarakat sekaligus potensi besar sektor halal di Kalimantan Timur.

Sebagai bagian dari rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar), KalaFest 2026 dipusatkan di dua lokasi utama, yakni Islamic Center Samarinda dan Kantor Perwakilan BI Kaltim. Antusiasme masyarakat pun tergolong tinggi.

“Total pengunjung fisik mencapai lebih dari 24.815 orang, sementara jangkauan audiens melalui platform digital menembus angka 702.483 orang,” tambah Bayuadi.

Fokus Tiga Pilar Utama

Lebih lanjut, Bayuadi menjelaskan, KalaFest 2026 berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pembiayaan dan keuangan sosial syariah, halal lifestyle, serta digitalisasi dan literasi ekonomi syariah.

Salah satu program unggulan dalam festival ini adalah Business Matching bertajuk BIMA ETAM (Edukasi serta Literasi Keuangan UMKM).

Program itu terlaksana melalui kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara, yang mempertemukan pelaku UMKM syariah dengan tujuh lembaga keuangan syariah.

Dari program tersebut, sebanyak 20 pelaku usaha berhasil memperoleh pembiayaan senilai Rp3,29 miliar.

Tak hanya akses modal, para pelaku UMKM juga mendapatkan pembekalan literasi keuangan dan digitalisasi guna memperkuat tata kelola usaha.

Kegiatan itu secara khusus mendorong penggunaan pencatatan keuangan digital, sebagai fondasi penting dalam menciptakan bisnis yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Keberhasilan KalaFest 2026 menjadi sinyal optimisme bahwa Kalimantan Timur mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah yang solid di kawasan Timur Indonesia.